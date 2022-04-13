消委會．超市價格調查｜第五波新冠疫情食品及日用品價格攀升　米、雞蛋、包裝蛋糕升幅最高 (13:09)

疫情下不少人購買罐頭食品作儲備，罐頭食品類別中以「罐頭蔬菜/湯」的總平均售價的升幅較大（3月較1月升6.8%），組別內全部5款貨品在3月的平均售價均較1月為高，由2.6%至17.1%；即食麵的總平均售價錄得6%升幅；急凍點心/肉的總平均售價則錄得6.4%升幅。

消委會稱，消費者可善用「網上價格一覽通」（online-price-watch.consumer.org.hk），比較六大超市、食品店及個人護理用品店價格，該平台每日更新逾2300款熱門貨品價格。

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