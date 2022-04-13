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消委會．兒童泡膠地墊｜Daiso、Topvalu等6款兒童泡膠地墊甲酰胺超歐盟指標　刺激皮膚黏膜　3款含潛在致癌物【附名單】 (11:47)

消委會測試20款兒童泡膠地墊，當中6款樣本檢出甲酰胺超過歐盟指標，或對皮膚、黏膜有中度刺激作用，長期接觸亦可能對未出生的胎兒造成傷害。另有3款樣本檢出多環芳香烴，包括萘、蒽或熒蒽，被認為是潛在致癌物質及持久性污染物，但含量低於2019年德國產品安全委員會要求。5款泡膠地墊消委會測試滿分 最平328元【附名單】］ 

6款樣本檢出甲酰胺超過歐盟指標（歐盟指令上限200mg/kg）

（品牌／產品名稱／型號／產地／售價）

‧富利時／環保拼接地墊24彩色素面地墊（四款）／CB-138／中國／45元

‧Daiso／Joint Mat - Pink Puzzle Mat／MRH-20-9  D106  No.1442602 CB／越南／12元

‧Cutezone C&Z／Hello Kitty Kids Floor Mat／KT-MD013429／中國／129元

‧Topvalu／パズルマット／TV123BA1517／中國／60元

‧JapanHome／數字拼圖地膠Puzzle Mat／Item No: PN3310／中國／50元

‧Baby Care／Play Mat（雙面）／Batch No.:BN20D0, Pattern: Story World／韓國／959元

3款樣本檢出多環芳香烴：

（品牌／產品名稱／型號或顏色或圖案／產地／售價）

‧3M／Safety Puzzle Mat 安全防撞地墊兒童安全地墊-杏鵝黃／XV303709291-1／台灣／269元

‧Dwinguler／Mat（雙面）／DW-S15-012（夢之樹）／韓國／1199元

‧Ikea／PLUFSIG 摺疊式體操墊綠色／902.628.32／越南／330元

兒童泡膠地墊 實用資訊：

泡膠地墊清潔及使用6注意　消委會提醒首次使用宜濕乾布清潔抹拭再風乾

其他地墊 實用資訊：

硅藻土有微粒 小心食物「加料」

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