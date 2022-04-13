消委會．浴巾｜千元浴巾首次洗濯後起毛球　10款中低價浴巾表現反勝一籌【10款總評4分或以上售300元以下浴巾名單】 (11:00)

消委會測試市面上40款以棉為主要成分的浴巾，當中32款為一般浴巾，8款聲稱具有抗菌功能。測試顯示13款總評獲4分或以上的樣本，其中10款售價均在300元以下。相反5款售價最高，價錢介乎409元至1120元的樣本，其中有3款總評均只獲3分，表現略為遜色，售價最高達1120元的FRETTE Towel FR2933 D0200的吸水表現遜色，洗濯一次後表面已起毛球，色彩亦明顯不及洗濯前亮麗。［毛巾Q&A｜毛巾愈洗愈硬可回復柔軟？白醋梳打粉浸毛巾殺菌除臭？【附毛巾清洗及保養貼士】］
8聲稱具抗菌浴巾僅1款有效抑制兩菌種
另外8款聲稱具有抗菌功能的浴巾，只有1款（Hayashi）可同時有效抑制2種試驗菌種。消委會提醒市民選購時，不要純以價錢或設計作考慮因素。
10款浴巾總評4分或以上、售300元以下（產品名稱／大約零售價／聲稱來源地／吸水效能／總評）
Cherry Towel 2-T26-140／149元／—／5／4.5
LE NOBLE 2385H-YE Bath Towel／119元／中國／5／4.5
IKEA HIMLEÅN Bath Towel 80510465／130元／中國／5／4
HÓME CÓORDY大型浴巾HC-SF203UC181／100元／越南／5／4
On Living Homeware Cotton Towel／165元／葡萄牙／5／4
VOSSEN Yoko Bath Towel VS1183700266／179元／奧地利／5／4
SHERIDAN Living Textures Bath Towel／320元（特價256元）／印度／5／4.5
NASTEX Fine Color Confort 0865080／298元（特價209元）／中國／4.5／4
MERITON Meriton II Bath Towel ／228元／葡萄牙／5／4
今治四國 Imabari Towel 4172／229元／日本／5／4
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