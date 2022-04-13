消委會．浴巾｜千元浴巾首次洗濯後起毛球　10款中低價浴巾表現反勝一籌【10款總評4分或以上售300元以下浴巾名單】 (11:00)

消委會測試市面上40款以棉為主要成分的浴巾，當中32款為一般浴巾，8款聲稱具有抗菌功能。測試顯示13款總評獲4分或以上的樣本，其中10款售價均在300元以下。相反5款售價最高，價錢介乎409元至1120元的樣本，其中有3款總評均只獲3分，表現略為遜色，售價最高達1120元的FRETTE Towel FR2933 D0200的吸水表現遜色，洗濯一次後表面已起毛球，色彩亦明顯不及洗濯前亮麗。［毛巾Q&A｜毛巾愈洗愈硬可回復柔軟？白醋梳打粉浸毛巾殺菌除臭？【附毛巾清洗及保養貼士】］