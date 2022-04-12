特首選舉｜李家超選委網上交流會約百人看官方直播　上屆特首選舉曾俊華直播落區見市民 (19:28)

在交流會中主要選委表達意見，網民給予回應不算踴躍，第一場逾300個回覆都是「讚好」或「心心」圖案，在facebook留言約100人，有人要求通關或解決房屋問題，亦有人不滿新型冠狀病毒疫情下只准髮型屋營業、但不准美容院營業。

第一場直播約2273次觀看，第二場直播時網民留言回應比第一場少，約30多個，主要是支持李家超，亦有自稱失業者要求關注。

上屆特首選舉兩名候選人、現任特首林鄭月娥及前財政司長曾俊華，均有利用社交平台，宣傳政綱及理念，其中曾俊華不時以社交平台做直播落區與市民見面等情況。其中，曾俊華於2017年3月24日在愛丁煲廣場facebook直播【連結】有69,000貼圖回應，當中53,000「讚好」，350個「嬲嬲」，另有7800個分享，以及有2萬個留言。

林鄭月娥競選facebook主要是訪問片段，在上屆特首選舉前一天、即2017年3月25日的片段【連結】，共有9500貼圖回應，6100個「嬲嬲」，3100個「讚好」及200個「心心」，另有2300個回應意見。