強制檢測｜30地點納強檢　牛頭角上邨常康樓、石蔭東邨蔭恒樓、富善邨善雅樓等【附名單】 (20:05)

任何人於3月29日至4月11日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月12日至13日檢測，指明地點如下：

．屯門大興邨興泰樓

．葵涌石蔭東邨蔭恒樓

．青衣長康邨康美樓

．觀塘翠屏南邨翠杭樓

．上水清河邨清顯樓

．沙田新田圍邨欣圍樓

．粉嶺雍盛苑雍華閣

．秀茂坪寶達邨達喜樓

．天水圍天逸邨逸江樓

．牛頭角牛頭角上邨常康樓

．九龍城德朗邨德瑜樓

．藍田德田邨德禮樓

．大埔頌雅苑頌真閣

．馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

．荃灣石圍角邨石桃樓

．油塘油麗邨逸麗樓

．土瓜灣欣榮花園5座

．牛池灣彩雲（一）邨紫霄樓

．觀塘雲漢街36-48號晨星樓

．香港仔鴻福苑鴻澤閣

．薄扶林桃李臺15號桃李園

．大埔富善邨善雅樓

．元朗朗屏邨鳳屏樓

．天水圍天富苑元富閣

．屯門寶田邨5座

．沙田水泉澳邨峻泉樓

．青衣青怡花園7座

．粉嶺欣盛苑欣彩閣

．將軍澳將軍澳中心12座

．葵涌大窩口邨富雅樓

如市民在今年1月11日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY