強制檢測｜30地點納強檢　牛頭角上邨常康樓、石蔭東邨蔭恒樓、富善邨善雅樓等【附名單】 (20:05)

政府今（11日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處30個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於3月29日至4月11日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月12日至13日檢測，指明地點如下：
．屯門大興邨興泰樓
．葵涌石蔭東邨蔭恒樓
．青衣長康邨康美樓
．觀塘翠屏南邨翠杭樓
．上水清河邨清顯樓
．沙田新田圍邨欣圍樓
．粉嶺雍盛苑雍華閣
．秀茂坪寶達邨達喜樓
．天水圍天逸邨逸江樓
．牛頭角牛頭角上邨常康樓
．九龍城德朗邨德瑜樓
．藍田德田邨德禮樓
．大埔頌雅苑頌真閣
．馬鞍山錦豐苑錦蓉閣
．荃灣石圍角邨石桃樓
．油塘油麗邨逸麗樓
．土瓜灣欣榮花園5座
．牛池灣彩雲（一）邨紫霄樓
．觀塘雲漢街36-48號晨星樓
．香港仔鴻福苑鴻澤閣
．薄扶林桃李臺15號桃李園
．大埔富善邨善雅樓
．元朗朗屏邨鳳屏樓
．天水圍天富苑元富閣
．屯門寶田邨5座
．沙田水泉澳邨峻泉樓
．青衣青怡花園7座
．粉嶺欣盛苑欣彩閣
．將軍澳將軍澳中心12座
．葵涌大窩口邨富雅樓
如市民在今年1月11日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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