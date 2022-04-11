新冠疫情｜林鄭月娥公布復課　主動談19年前SARS兩讀小學兒子復課情況【短片】 (16:40)

林鄭月娥表示：「19年後的今天，面對情況相近，既要感謝學生為復課做的工作，希望家長安心讓小朋友返學，做到安心離不開為小朋友接種疫苗。」她又提到SARS對學校影響相對短，只有兩個多月。

若以SARS與今次新型冠狀病毒比較，相同的是兩者同樣由冠狀病毒引致。SARS於2003年2月中發生，直至5月19日，當日錄得一宗個案，同時幼稚園、小學及特殊學校所有班級亦當日順利復課。本港最後一宗SARS個案在6月3日錄得，至6月23日香港從世衛SARS疫區名單中除名。

SARS一役本港抗疫約100日，1755人感染，299人死亡，6名醫護人員殉職，染疫者大多病徵嚴重。政府事後邀請海外專家成立專家委員會調查，批評體制上有缺失，作為問責局長的衛生福利局長楊永強事後辭職。

今次新型冠狀病毒，香港由2020年初到今已經歷了兩年多，過百萬宗陽性個案，雖然大部分患者病徵不嚴重，但至今逾8000人死亡。

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