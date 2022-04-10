4月10日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:38)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（10日）新增1921宗個案，包括888宗核酸檢測陽性及1033宗快速檢測陽性；多53名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥表示，本周將公布分階段放寬社交距離措施及復課安排詳情；至於學生需否每日上學前進行快速抗原測試則仍在評估。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●快速測試
短片：林鄭月娥：仍評估學生需否日日做快測 不認同學校須實施疫苗通行證
基層家長料月花2000元買快測包 團體促政府派發紓基層家庭財政壓力
●社區情況
●強制檢測
25地點納強檢 石硤尾邨美如樓、啟業邨啟盛樓、天瑞邨瑞輝樓等【附名單】
●圍封強檢
沙田顯徑邨顯祐樓1585人完成檢測 揭7新冠陽性、21不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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