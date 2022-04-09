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4月9日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:35)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（9日）新增2535宗個案，包括897宗核酸檢測陽性及1638宗快速檢測陽性；多53名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥表示，今日新增快測陽性個案數字較前一日高，但非「指數式」上升。當本港新型冠狀病毒疫情的感染數字下跌至每日三位數，她將不再主持每日的新聞發布會。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增2535陽性　包括897核酸、1638快測

多53患者公院離世　第五波累計8492死

●全民檢測

林鄭月娥：全民快測下個案增但非指數式上升　徵作隔離設施公屋盼下周決定何時歸還

短片︰昨七成新冠呈報個案無病徵　張竹君︰證明有一啲人響應呼籲做檢測

●疫苗接種

3至11歲首針接種率維持六成 劉宇隆估計14萬兒童未打針

●社區情況

短片：若新冠個案跌至3位數將結束每日抗疫記者會　林鄭月娥：希望早啲喺呢個場合消失

海邊垃圾現快速檢測包

●強制檢測

25地點納強檢 彩雲（二）邨明麗樓、天悅邨悅榮樓、大興邨興平樓等【附名單】

●圍封強檢

沙田顯徑邨顯祐樓封區檢測

葵涌石籬（二）邨石富樓1510人完成檢測　揭16新冠陽性

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

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其他

．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）

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