4月9日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:35)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（9日）新增2535宗個案，包括897宗核酸檢測陽性及1638宗快速檢測陽性；多53名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥表示，今日新增快測陽性個案數字較前一日高，但非「指數式」上升。當本港新型冠狀病毒疫情的感染數字下跌至每日三位數，她將不再主持每日的新聞發布會。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●全民檢測
林鄭月娥：全民快測下個案增但非指數式上升 徵作隔離設施公屋盼下周決定何時歸還
短片︰昨七成新冠呈報個案無病徵 張竹君︰證明有一啲人響應呼籲做檢測
●疫苗接種
●社區情況
短片：若新冠個案跌至3位數將結束每日抗疫記者會 林鄭月娥：希望早啲喺呢個場合消失
●強制檢測
25地點納強檢 彩雲（二）邨明麗樓、天悅邨悅榮樓、大興邨興平樓等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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