特首選舉｜李家超宣布參選特首　記者會回應6香港2內地媒體【附記者會答問環節短片】 (17:24)

前政務司長李家超今（9日）召開網上記者會，宣布參加第六屆特首選舉。李家超先在首部分闡述施政理念，接着在傳媒問答環節回應記者提問。8間獲選中提問的媒體當中，6間是香港媒體、兩間屬內地媒體。李家超用廣東話回應其中5個問題，用普通話回應兩個問題，用英文回應一個問題。相關報道：李家超參選特首倡「以結果為本」施政 未回應何時考慮參選 歡迎有志者參選願辯政綱
記者會發問媒體：
1. 無綫電視
回答語言：廣東話
回答時間：約1分39秒
2. 南華早報
回答語言：英語
回答時間：約3分50秒
3. 星島日報
回答語言：廣東話
回答時間：約2分45秒
4. 中央廣播電視總台
回答語言：普通話
回答時間：約2分52秒
5. 新華社
回答語言：普通話
回答時間：約2分15秒
6. NOW新聞台
回答語言：廣東話
回答時間：約5分4秒
7. 大公文匯全媒體
回答語言：廣東話
回答時間：約4分19秒
8. 經濟日報
回答語言：廣東話
回答時間：約2分5秒
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