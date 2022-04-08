4月8日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:22)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（8日）新增2492宗個案，包括1227宗核酸檢測陽性及1265宗快速檢測陽性；多70名新冠患者在公立醫院離世。接種3劑新冠疫苗滿3個月、年滿60歲或以上者，今日起可領取即日籌接種第四針，或於下周四（14日）上網預約打第四針。政府呼籲全民一連3天快速測試，有市民表示因工作每天也快測，但是否呈報則另一回事。【香港新冠疫情互動地圖】
25地點納強檢 乙明邨明耀樓、啟晴邨樂晴樓、興民邨民澤樓等【附強檢名單】
●染疫個案
●快速檢測
政府籲今起自願快測3天 市民：日日都會測，報唔報就另一回事【短片】
林鄭月娥籲參與全民快測 若市民不配合感可惜 將「努力到最後一日」
●疫苗接種
60歲或以上合資格市民今起可領即日籌打第四針 下周四起可網上預約
●圍封強檢
屯門安定邨定康樓1429人完成檢測 揭25新冠陽性、14不確定個案
九龍灣彩興苑彩薈閣887人完成檢測 揭1新冠陽性、3不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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