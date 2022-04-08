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強制檢測｜25地點納強檢　乙明邨明耀樓、啟晴邨樂晴樓、興民邨民澤樓等【附強檢名單】 (20:11)

政府今（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處25個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測，包括曾有個案到訪的沙田乙明邨明耀樓、九龍城啟晴邨樂晴樓、柴灣興民邨民澤樓、天水圍天麗苑等。【強制檢測公告詳情

任何人於3月26日至4月8日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月9日至4月10日檢測，25個指明地點如下

．沙田乙明邨明耀樓

．屯門三聖邨進漁樓

．屯門新屯門中心4座

．天水圍天富苑偉富閣

．天水圍天麗苑

．九龍城啟晴邨樂晴樓

．藍田康華苑頌康閣

．秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓

．沙田禾輋邨景和樓

．青衣長康邨康祥樓

．何文田愛民邨新民樓

．牛頭角彩德邨彩誠樓

．上水彩蒲苑彩螢閣

．天水圍俊宏軒7座

．屯門良景邨良萃樓

．大圍新翠邨新月樓

．青衣灝景灣3座

．青衣海悅花園1座

．馬鞍山利安邨利興樓

．馬鞍山恆安邨恆日樓

．石硤尾白田邨盛田樓

．長沙灣長沙灣邨長泰樓

．長沙灣李鄭屋邨和平樓

．柴灣興民邨民澤樓

．大埔太和邨居和樓

如市民在今年1月8日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

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