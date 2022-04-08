長睇手機平板電腦眼乾易累　眼科醫生提醒：用電子產品30分鐘望遠景30秒【附護眼六招】 (08:27)

新型冠狀病毒疫情下在家工作或上網課，使用電子產品的時間增加，雙眼更易累和乾澀。香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇接受明報電子平台組訪問，講解長時間使用手機或平板電腦對眼睛的影響，提供六個護眼方法。他表示，日常良好生活習慣和均衡飲食，亦有助護眼及減低患上眼疾的風險。
任卓昇稱，長時間專注睇電子產品，眨眼次數會減少，容易患上「電腦視覺綜合症」（Computer Vision Syndrome），出現眼乾、視力模糊、頭痛等徵狀。小朋友未完全發育，更可能加深近視，令眼球變長，增加患視網膜脫落、黃斑點變等眼疾風險。
護眼六招
1. 盡量減少使用電子產品時間。若必須使用電子產品，應每使用30分鐘便休息一次，用30秒望遠景。當新冠疫情放緩適合出外活動時，建議每日戶外活動最少兩小時，尤其有助小朋友護眼。戶外活動時，記得佩戴合適太陽眼鏡，防止紫外線傷害眼睛。
2. 電子產品屏幕與眼睛應保持至少一呎（約30cm）距離。如果看平板電腦，建議保持約40cm距離；電腦則保持約50cm距離。不少學童上網課時用手機看屏幕，屏幕太小或會加深近視，許可情況下可盡量使用平板電腦、電腦，甚至投影機，屏幕較大對雙眼較佳。
3. 不宜在黑暗環境使用電子產品。在家使用電子產品，建議在許可情況下開啟至少兩盞燈（如房燈及枱燈）。任卓昇提醒，現時不少電子產品提供夜間模式或暗黑模式功能，此模式雖然可令用家雙眼感覺較舒適，但未有研究證明能夠護眼。
4. 睡前不宜使用電子產品。睡前使用手機或平板電腦等電子產品，除了影響眼睛，亦會影響睡眠質素。
5. 勿亂滴眼藥水。含類固醇眼藥水須經醫生處方，自行選用可能導致青光眼或白內障等眼疾。如雙眼感到不適，宜先求醫。
6. 戒煙戒酒。吸煙或會加劇患眼疾風險，小朋友倘吸食二手煙亦可能會增加患近視風險。飲酒則可能會引致視覺模糊、眼乾等徵狀。
文：何芍盈
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