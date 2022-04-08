長睇手機平板電腦眼乾易累　眼科醫生提醒：用電子產品30分鐘望遠景30秒【附護眼六招】 (08:27)

任卓昇稱，長時間專注睇電子產品，眨眼次數會減少，容易患上「電腦視覺綜合症」（Computer Vision Syndrome），出現眼乾、視力模糊、頭痛等徵狀。小朋友未完全發育，更可能加深近視，令眼球變長，增加患視網膜脫落、黃斑點變等眼疾風險。

護眼六招

1. 盡量減少使用電子產品時間。若必須使用電子產品，應每使用30分鐘便休息一次，用30秒望遠景。當新冠疫情放緩適合出外活動時，建議每日戶外活動最少兩小時，尤其有助小朋友護眼。戶外活動時，記得佩戴合適太陽眼鏡，防止紫外線傷害眼睛。

2. 電子產品屏幕與眼睛應保持至少一呎（約30cm）距離。如果看平板電腦，建議保持約40cm距離；電腦則保持約50cm距離。不少學童上網課時用手機看屏幕，屏幕太小或會加深近視，許可情況下可盡量使用平板電腦、電腦，甚至投影機，屏幕較大對雙眼較佳。

3. 不宜在黑暗環境使用電子產品。在家使用電子產品，建議在許可情況下開啟至少兩盞燈（如房燈及枱燈）。任卓昇提醒，現時不少電子產品提供夜間模式或暗黑模式功能，此模式雖然可令用家雙眼感覺較舒適，但未有研究證明能夠護眼。

4. 睡前不宜使用電子產品。睡前使用手機或平板電腦等電子產品，除了影響眼睛，亦會影響睡眠質素。

5. 勿亂滴眼藥水。含類固醇眼藥水須經醫生處方，自行選用可能導致青光眼或白內障等眼疾。如雙眼感到不適，宜先求醫。

6. 戒煙戒酒。吸煙或會加劇患眼疾風險，小朋友倘吸食二手煙亦可能會增加患近視風險。飲酒則可能會引致視覺模糊、眼乾等徵狀。

文：何芍盈

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