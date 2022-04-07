熱點

4月7日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:41)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（7日）新增2644宗個案，包括1368宗核酸檢測陽性及1276宗快速檢測陽性；多90名新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，聯同特首專家顧問團發表共識建議，倡年滿60歲、已接種3劑新冠疫苗的人，不論曾否染疫，均應在打最後一針最少3個月後，再打第四劑復必泰或科興疫苗；滿12歲的免疫力較弱者亦建議打第四針。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增2644陽性　包括1368核酸、1276快測

多90患者公院離世　27歲男哮喘入院　出院始陽性逾半月後家中暈倒不治

創科局長新聞秘書染疫　薛永恒快測陰性

●抗疫支援

保就業計劃不設僱員月薪上限　可用2021年第四季人數最多1000人　兼職可獲半額資助

保就業計劃最新受限名單和主要資助範圍【附名單】

街坊排隊補領防疫服務包　有人質疑「點解話派都派唔到」

●疫苗接種

專家倡滿60歲者隔3個月打第四針　曾染疫亦應打

●社區情況

楊潤雄交代學校復課初步時間表　正制訂停課指標　料不會一有個案即停課

短片：歐家榮籲復課後學生上學前做檢測

郵局4月11日起全線恢復正常營業時間

城大研快速通風系統達負氣壓效果　港怡率先試用

科大研殺菌塗層可滅99.9%Omicron　將應用至安老院及巴士

文憑試DSE｜青協：六成電話求助與情緒有關　DSE考生染疫康復後遺礙溫習致焦慮

●強制檢測

25地點納強檢　德朗邨德琦樓、葵盛西邨8座、華富邨華泰樓等【附強檢名單】

●圍封強檢

屯門安定邨定康樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

九龍灣彩興苑彩薈閣封區檢測　近日現多宗涉變種病毒株個案 

屯門欣田邨逸田樓1120人完成檢測　揭10新冠陽性

鑽石山宏景花園第三座874人完成檢測　揭23新冠陽性

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）

血氧儀留意什麼讀數？一文看使用注意

按摩兩穴位 提升免疫力【附按穴位置圖】

頭痛、咽喉痛、流鼻水、咳嗽 按四穴位紓緩【附按穴位置圖】

紓緩喉嚨不適兩茶飲：甘草水、杏仁菊花茶

中醫處方紓緩新冠輕症

中招飲咩湯水好？(港大醫學院中醫藥學院)

中醫遙距診症｜中大中西醫結合醫務中心

中醫遙距診症｜浸大中醫

中醫遙距診症｜東華三院中醫

「送藥到戶」免費服務　為期10周【附查詢電話】

染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】

染疫者在家11項防護措施

照顧染疫兒童5大須知【附5大注意事項】

家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

患者寵物須檢疫？家居檢疫可帶寵物看獸醫？漁護署話你知點做

安全接收包裹8招

3-17歲接種新冠疫苗 潛在副作用一覽

政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

相關字詞﹕新冠疫情 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒 新冠病毒 編輯推介

上 / 下一篇新聞