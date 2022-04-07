4月7日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:41)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（7日）新增2644宗個案，包括1368宗核酸檢測陽性及1276宗快速檢測陽性；多90名新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，聯同特首專家顧問團發表共識建議，倡年滿60歲、已接種3劑新冠疫苗的人，不論曾否染疫，均應在打最後一針最少3個月後，再打第四劑復必泰或科興疫苗；滿12歲的免疫力較弱者亦建議打第四針。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
多90患者公院離世 27歲男哮喘入院 出院始陽性逾半月後家中暈倒不治
●抗疫支援
保就業計劃不設僱員月薪上限 可用2021年第四季人數最多1000人 兼職可獲半額資助
●疫苗接種
●社區情況
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●強制檢測
25地點納強檢 德朗邨德琦樓、葵盛西邨8座、華富邨華泰樓等【附強檢名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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