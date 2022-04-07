強制檢測｜25地點納強檢　德朗邨德琦樓、葵盛西邨8座、華富邨華泰樓等【附強檢名單】 (19:02)

任何人於3月25日至4月7日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月8日至4月9日檢測，25個指明地點如下：

．青衣長亨邨亨怡樓

．九龍城德朗邨德琦樓

．牛池灣彩雲（二）邨啟輝樓

．荃灣石圍角邨石翠樓

．黃大仙竹園北邨松園樓

．筲箕灣耀東邨耀安樓

．屯門友愛邨愛明樓

．荃灣楊屋道138號樂悠居

．大圍金獅花園1期金華閣

．新蒲崗采頤花園11座

．大圍新翠邨新偉樓

．粉嶺華明邨耀明樓

．慈雲山慈安苑安康閣

．葵涌葵盛西邨8座

．秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓

．香港仔田灣邨田澤樓

．薄扶林華富邨華泰樓

．天水圍天逸邨逸濤樓

．屯門澤豐花園澤泰樓

．大圍美田邨美秀樓

．馬鞍山錦龍苑龍耀閣

．深水埗富昌邨富潤樓

．牛頭角安基苑基康閣

．大埔頌雅苑頌美閣

．東涌逸東（二）邨瑞逸樓

如市民在今年1月7日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

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