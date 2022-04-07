強制檢測｜25地點納強檢　德朗邨德琦樓、葵盛西邨8座、華富邨華泰樓等【附強檢名單】 (19:02)

政府今（7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處25個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測，包括曾有個案到訪的九龍城德朗邨德琦樓、葵盛西邨8座、薄扶林華富邨華泰樓等。【強制檢測公告詳情】
任何人於3月25日至4月7日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月8日至4月9日檢測，25個指明地點如下：
．青衣長亨邨亨怡樓
．九龍城德朗邨德琦樓
．牛池灣彩雲（二）邨啟輝樓
．荃灣石圍角邨石翠樓
．黃大仙竹園北邨松園樓
．筲箕灣耀東邨耀安樓
．屯門友愛邨愛明樓
．荃灣楊屋道138號樂悠居
．大圍金獅花園1期金華閣
．新蒲崗采頤花園11座
．大圍新翠邨新偉樓
．粉嶺華明邨耀明樓
．慈雲山慈安苑安康閣
．葵涌葵盛西邨8座
．秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓
．香港仔田灣邨田澤樓
．薄扶林華富邨華泰樓
．天水圍天逸邨逸濤樓
．屯門澤豐花園澤泰樓
．大圍美田邨美秀樓
．馬鞍山錦龍苑龍耀閣
．深水埗富昌邨富潤樓
．牛頭角安基苑基康閣
．大埔頌雅苑頌美閣
．東涌逸東（二）邨瑞逸樓
如市民在今年1月7日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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