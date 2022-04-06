強制檢測｜25地點納強檢　元朗廣場商舖及住宅、小西灣邨瑞盛樓、慈正邨正安樓等【附強檢名單】 (21:17)

政府今（6日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處25個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測，包括曾有個案到訪的元朗廣場商舖及樓上住宅、小西灣邨瑞盛樓、慈雲山慈正邨正安樓、天水圍天晴邨晴碧樓等。【強制檢測公告詳情】
任何人於3月24日至4月6日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月7日至4月8日檢測，25個指明地點如下：
．柴灣小西灣邨瑞盛樓
．慈雲山慈正邨正安樓
．天水圍天晴邨晴碧樓
．牛頭角下邨貴輝樓
．屯門富泰邨愛泰樓
．大圍新翠邨新芳樓
．新蒲崗采頤花園8座
．石硤尾白田邨麗田樓
．元朗青山公路-元朗段249-251號元朗廣場（包括位於元朗廣場地下至4樓的商舖及樓上住宅）
．屯門悅湖山莊12座
．屯門山景邨景樂樓
．沙田水泉澳邨映泉樓
．馬鞍山錦豐苑錦萱閣
．葵涌葵芳邨葵正樓
．油塘油麗邨秀麗樓
．黃大仙竹園南邨貴園樓
．鑽石山鳳德邨斑鳳樓
．秀茂坪南邨秀好樓
．上水旭埔苑唐湖閣
．粉嶺祥華邨祥順樓
．馬鞍山利安邨利盛樓
．葵涌葵涌邨曉葵樓
．香港仔石排灣邨碧朗樓
．長沙灣幸福邨福日樓
．深水埗海達邨海華樓
如市民在今年1月6日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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