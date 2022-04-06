強制檢測｜25地點納強檢　元朗廣場商舖及住宅、小西灣邨瑞盛樓、慈正邨正安樓等【附強檢名單】 (21:17)

任何人於3月24日至4月6日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月7日至4月8日檢測，25個指明地點如下：

．柴灣小西灣邨瑞盛樓

．慈雲山慈正邨正安樓

．天水圍天晴邨晴碧樓

．牛頭角下邨貴輝樓

．屯門富泰邨愛泰樓

．大圍新翠邨新芳樓

．新蒲崗采頤花園8座

．石硤尾白田邨麗田樓

．元朗青山公路-元朗段249-251號元朗廣場（包括位於元朗廣場地下至4樓的商舖及樓上住宅）

．屯門悅湖山莊12座

．屯門山景邨景樂樓

．沙田水泉澳邨映泉樓

．馬鞍山錦豐苑錦萱閣

．葵涌葵芳邨葵正樓

．油塘油麗邨秀麗樓

．黃大仙竹園南邨貴園樓

．鑽石山鳳德邨斑鳳樓

．秀茂坪南邨秀好樓

．上水旭埔苑唐湖閣

．粉嶺祥華邨祥順樓

．馬鞍山利安邨利盛樓

．葵涌葵涌邨曉葵樓

．香港仔石排灣邨碧朗樓

．長沙灣幸福邨福日樓

．深水埗海達邨海華樓

如市民在今年1月6日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

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