4月6日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (21:19)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（6日）新增2777宗個案，包括1489宗核酸檢測陽性及1288宗快速檢測陽性；多84名新冠患者在公立醫院離世。食物及衛生局長陳肇始表示，由去年4月1日至今年2月由當局採購的新型冠狀病毒檢測服務，合共提供約990萬次檢測，涉及總開支約21億元。政府呼籲市民由周五（8日）起連續3天自行做快速抗原測試，衛生防護中心總監徐樂堅建議，早上做快測的結果會更準確。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●快速檢測
林鄭月娥籲參與全民快測 徐樂堅：早上測試更準 檢測前先「擤鼻」
●社區情況
●強制檢測
25地點納強檢 元朗廣場商舖及住宅、小西灣邨瑞盛樓、慈正邨正安樓等【附強檢名單】
●圍封強檢
長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣及怡秀閣593人完成檢測 揭4新冠陽性
屯門欣田邨喜田樓2200人完成檢測 揭29新冠陽性、一不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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