香港常見杜鵑科雀鳥｜漁護署圖鑑教認八聲杜鵑、噪鵑、大鷹鵑、四聲杜鵑【附雀鳥圖片】 (08:34)

1. 八聲杜鵑——小型杜鵑，屬過境遷徙鳥及夏侯鳥。頭部灰色，虹膜紅色，嘴黑色，腳黃色，背及翼灰褐色，下胸至尾下覆羽橙褐色。八聲杜鵑的鳴唱聲為八音節，前三聲長而慢，後五聲則短而急。灰色型雌鳥與雄鳥同型，赤色型雌鳥主要為紅褐色，全身具深色橫紋，會托卵寄生於長尾縫葉鶯等鳥巢。【知多啲：八聲杜鵑】

2. 噪鵑——大型杜鵑，為常見留鳥。雄鳥全身黑色，帶藍色光澤。虹膜紅色，嘴淺綠色，腳灰藍色。鳴唱聲為響亮重複的「餓痾——」聲，其速度及音調會逐漸提高。雌鳥全身褐色，具淺色斑點和橫紋，會托卵寄生於黑領椋鳥、黑臉噪鶥及紅嘴藍鵲等鳥巢。【睇片：噪鵑】

3. 大鷹鵑——大型杜鵑，屬春候鳥及夏侯鳥。虹膜橙黃色，眼圈及腳黃色，嘴灰黑色。頭灰色，背深灰褐色。胸部紅褐色，下體白色具深色縱紋，有托卵寄生的習性。鳴唱聲為三音節，音似「Brain Fever」。【知多啲：大鷹鵑】

4. 四聲杜鵑——中型杜鵑，屬春候鳥及夏侯鳥。虹膜暗褐色，眼圈及腳黃色，嘴黑褐色。上體灰褐色，下體白色且密佈深色橫紋，尾部末端有闊黑帶。鳴唱聲為響亮的四音節，音似「家婆打我」。雌鳥外形似雄鳥，會托卵寄生於卷尾科及鴉科等鳥巢。【知多啲：四聲杜鵑】

觀鳥 實用資訊：

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