強制檢測｜25地點納強檢　石蔭邨勇石樓、富健花園4座、麗晶花園16座等【附強檢名單】 (19:48)

任何人於3月23日至4月5日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月6日至4月7日檢測，25個指明地點如下：

．葵涌石蔭邨勇石樓

．葵涌葵涌邨夏葵樓

．沙田瀝源邨榮瑞樓

．屯門富健花園4座

．天水圍天慈邨慈輝樓

．大埔富亨邨亨隆樓

．牛池灣彩虹邨金華樓

．九龍灣麗晶花園16座

．大圍文禮閣4座

．屯門新圍苑新奐閣

．元朗水邊圍邨山水樓

．上水清河邨清照樓

．筲箕灣興東邨興豐樓

．鴨脷洲利東邨東平樓

．秀茂坪曉麗苑曉安閣

．油塘鯉魚門邨鯉興樓

．馬鞍山欣安邨欣悅樓

．大圍美田邨美庭樓

．沙田愉翠苑愉政閣

．屯門美樂花園5座

．天水圍天瑞邨瑞勝樓

．香港仔石排灣邨碧園樓

．慈雲山慈樂邨樂旺樓

．黃大仙黃大仙下邨龍泰樓

．將軍澳尚德邨尚智樓

如市民在今年1月5日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY