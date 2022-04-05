強制檢測｜25地點納強檢　石蔭邨勇石樓、富健花園4座、麗晶花園16座等【附強檢名單】 (19:48)

政府今（5日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處25個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測，包括曾有個案到訪的葵涌石蔭邨勇石樓、屯門富健花園4座、九龍灣麗晶花園16座、上水清河邨清照樓等。【強制檢測公告詳情】
任何人於3月23日至4月5日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月6日至4月7日檢測，25個指明地點如下：
．葵涌石蔭邨勇石樓
．葵涌葵涌邨夏葵樓
．沙田瀝源邨榮瑞樓
．屯門富健花園4座
．天水圍天慈邨慈輝樓
．大埔富亨邨亨隆樓
．牛池灣彩虹邨金華樓
．九龍灣麗晶花園16座
．大圍文禮閣4座
．屯門新圍苑新奐閣
．元朗水邊圍邨山水樓
．上水清河邨清照樓
．筲箕灣興東邨興豐樓
．鴨脷洲利東邨東平樓
．秀茂坪曉麗苑曉安閣
．油塘鯉魚門邨鯉興樓
．馬鞍山欣安邨欣悅樓
．大圍美田邨美庭樓
．沙田愉翠苑愉政閣
．屯門美樂花園5座
．天水圍天瑞邨瑞勝樓
．香港仔石排灣邨碧園樓
．慈雲山慈樂邨樂旺樓
．黃大仙黃大仙下邨龍泰樓
．將軍澳尚德邨尚智樓
如市民在今年1月5日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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