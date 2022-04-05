4月5日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:34)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（5日）新增3254個案，包括1658宗核酸檢測陽性及1596宗快速檢測陽性；多81名新冠患者在公立醫院離世。今日新增16宗新冠病毒輸入個案，4間航空公司因有多名乘客抵港檢測陽性或不待合法例第599H章的條件，觸發熔斷機制，旗下客機禁飛本港7天。另外，特首林鄭月娥向新冠疫情逝者致哀。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●抗疫支援
90個「防疫服務包」補漏拾遺派發站4月7日起運作 一連兩天派快速測試包【附派發站地址】
●社區情況
短片：清明節市民掃墓「戴多個口罩」 稱子孫責任「唔係話疫情就停晒」
●強制檢測
25地點納強檢 石蔭邨勇石樓、富健花園4座、麗晶花園16座等【附強檢名單連結】
●圍封強檢
長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣、怡秀閣封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者
沙田耀安邨耀榮樓1219人完成檢測 揭36新冠陽性、26不確定個案
上水清河邨清澤樓1680人完成檢測 揭9新冠陽性、8不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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