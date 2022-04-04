4月4日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (19:56)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（4日）新增3138個案，包括1589宗核酸檢測陽性及1549宗快速檢測陽性；多77名新冠患者在公立醫院離世。今屆中學文憑試（DSE）將如期於4月22日開考，竹篙灣隔離中心將設特別考場，讓須檢疫或應試日快測陽性的考生應考。港大微生物學系講座教授袁國勇預期，未來6至9個月將會出現第六波疫情，呼籲院舍院友及職員在新一波疫情到來前盡快完成接種3至4針疫苗。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
短片：歐家榮稱數千新冠新個案多經快測驗出 顯示病毒量高有大量傳播鏈
●快速檢測
●專家意見
袁國勇料6至9個月內爆第六波 籲院舍院友職員打3至4針減傷亡
●疫苗接種
●社區情況
DSE考生須檢疫或應試日快測陽性者可入竹篙灣應考 抗疫的士點對點接送【短片．考生須知】
●強制檢測
25地點納強檢 利東邨東興樓、愛民邨建民樓、啟晴邨滿晴樓等【附強檢名單連結】
●圍封強檢
天水圍天盛苑盛旭閣、盛珍閣1750人完成檢測 揭9新冠陽性、14不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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