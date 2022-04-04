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4月4日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (19:56)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（4日）新增3138個案，包括1589宗核酸檢測陽性及1549宗快速檢測陽性；多77名新冠患者在公立醫院離世。今屆中學文憑試（DSE）將如期於4月22日開考，竹篙灣隔離中心將設特別考場，讓須檢疫或應試日快測陽性的考生應考。港大微生物學系講座教授袁國勇預期，未來6至9個月將會出現第六波疫情，呼籲院舍院友及職員在新一波疫情到來前盡快完成接種3至4針疫苗。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增3138陽性　包括1589核酸、1549快測

多77患者公院離世　第五波累計8049死

短片：歐家榮稱數千新冠新個案多經快測驗出　顯示病毒量高有大量傳播鏈

●快速檢測

醫生料全民快測揭上萬個案　助截數百傳播鏈

●專家意見

袁國勇料6至9個月內爆第六波　籲院舍院友職員打3至4針減傷亡

●疫苗接種

羅致光：不接受非法定監護人反對安老院友打針

●社區情況

文憑試如期4月22日開考　7月20日放榜　竹篙灣設特別考場

DSE考生須檢疫或應試日快測陽性者可入竹篙灣應考　抗疫的士點對點接送【短片．考生須知】

●強制檢測

25地點納強檢　利東邨東興樓、愛民邨建民樓、啟晴邨滿晴樓等【附強檢名單連結】

●圍封強檢

上水清河邨清澤樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

沙田耀安邨耀榮樓封區檢測　近日現多宗變種病毒株個案

天水圍天盛苑盛旭閣、盛珍閣1750人完成檢測　揭9新冠陽性、14不確定個案

觀塘彩福邨彩樂樓1613人完成檢測　揭26新冠陽性

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）

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政府新型冠狀病毒病專題網站

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