DSE考生須檢疫或應試日快測陽性者可入竹篙灣應考　抗疫的士點對點接送【短片．考生須知】 (17:15)

．新冠陽性但健康情況許可的考生/須檢疫或被列為密切接觸者的考生：若應考前願到竹篙灣檢疫可通知考評局（電話：3628 8860 / 電郵：qc@hkeaa.edu.hk），然後自行聯絡抗疫的士熱線，表明DSE考生身分及需要到社區隔離設施應考，由熱線安排點對點交通接載考生前往竹篙灣社區隔離設施；考生須完成檢疫（即使已完成考試）方可離開。陽性考生可於應試當日早上，視乎身體況決定是否應考，惟一旦應考便不能中途改變決定

．應試當天早上快速抗原測試呈陽性的考生：可即日入竹篙灣特別考場應考，但考生應於早上6時半前致電考評局（電話：3628 8860 / 電郵：qc@hkeaa.edu.hk），然後自行聯絡抗疫的士熱線，表明DSE考生身分及需要到社區隔離設施應考，由熱線安排點對點交通接載考生前往竹篙灣社區隔離設施；若考生因交通問題遲過早上8時半到竹篙灣試場，考評局會酌情處理，適當延後開考時間

．居所被圍封強檢的考生；可優先接受檢測，以便盡早取得檢測結果

資料來源：教育局記者會

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