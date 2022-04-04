特首選舉｜林鄭月娥為家庭放棄爭連任　被問會否連任曾答「你去問林先生」 (16:50)

林鄭月娥2017年參選特首時，其競選網頁上載家庭照。特首選舉時，只有大兒子林節思在港，二子林約希未有回港，只以WhatsApp為母親打氣。上任後首兩年林鄭月娥休假，都有上載一家四口到桂林或山東濟南旅行的相片。不過自2019年反修例事件後，她甚少提及兩名兒子，亦沒再發放一家四口的家庭照。

當年林鄭月娥當選特首後的記者會中，提及結婚三十多年，與丈夫林兆波相聚時間少，還稱丈夫要繼續犧牲，當時旁邊的林兆波亦公開表示，「我願意為香港廣大市民繼續犧牲。」

她上任後受訪時就說過每日工作16、17小時，被丈夫形容為「癡線，做到兩點」。主持當時問林鄭月娥，5年後會否再做，她答道「你去問林先生」，而5年後有了答案。

反修例事件後，2020年林鄭月娥受訪時提到，除了工作外什麼都不做，甚至無時間與老公傾偈，又說自己是工作狂，奉獻每分鐘在工作上，因為香港有很多事要做。

同年另一訪問中，林鄭月娥被問到美國制裁會否影響家人，她只說為保護家人，盡量少說，但「家裏的人明白，要他們做出一些犧牲，他們亦是願意的」。她說，家人在過去的日子毫無保留地支持和信任她，又透露兒子曾對她說，若當時硬起心腸不讓她選特首，她就不用經歷這樣痛苦的階段。

林鄭月娥與丈夫林兆波在英國劍橋認識，1984年結婚，育有兩子林節思及林約希。2004年，林鄭月娥主動提出降職，赴英出任港府駐倫敦經濟貿易辦事處處長，以照顧於當地留學的一對兒子，當年林兆波亦辭去中大教席，赴英與家人共聚天倫。

其後林鄭月娥回港，先後出任發展局長及政務司長，林兆波仍長居英國，兩人聚少離多。她曾表示，向丈夫承諾不會參選特首，不過她當年決定參選後，丈夫仍有在社交媒體支持太太出選，期望她能「成功當選並在新崗位上為香港市民努力工作，為落實『一國兩制』作出貢獻」。

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