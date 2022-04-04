特首選舉｜知多啲：官員選特首須辭職 (15:40)

根據《行政長官選舉條例》第14條，如參選特首的人是訂明公職人員，例如司局長，就會喪失獲提名為候選人的資格，故官員選特首要辭職才合資格參選。2017年第五屆特首選舉，時任政務司長林鄭月娥及時任財政司長曾俊華均因為參選特首而先後請辭。

主要官員辭職須中央批准

根據2020年政府回答立法會議員時提及，按《基本法》第48條第5款的規定，特首可報請中央人民政府建議免除主要官員的職務。

主要官員可向政府提出辭職，但須事先給予特區政府一個月的書面通知，或支付相等於一個月薪金的款項代替通知。政府與主要官員經雙方同意可隨時解除聘用合約。當中央政府同意免除某主要官員職務，特區政府會終止有關聘用。

特首爭連任毋須辭職或休假

若現任特首尋求連任，現行法例並無規定特首須辭職或休假才可參選。選舉管理委員會主席馮驊今年初交代特首選舉時提及有關情況，表示若在某種情況下，特首因為要繼續履行職務，需要清晰分攤作為特首職務相關及作為競選活動、兩個不同目的而使用的資源，並需要將選舉相關的開支計入其選舉開支及在選舉申報書中清楚列明。

特首選舉 相關報道：

林鄭月娥棄競逐連任特首 考慮家人最優先「佢哋認為我夠鐘返屋企」【短片】

林鄭月娥不評論李家超或辭職消息 稱至今未接官員辭職信 料下任特首延續北部都會區等政策【短片】