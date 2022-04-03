4月3日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:12)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（3日）新增3709宗個案，多96名新冠患者在公立醫院離世。政府於4月7日起派消費券，特首林鄭月娥強調抗疫為先，而消費券使用期長。此外，政府將設立「增補點」，以寬鬆態度派發「防疫服務包」予尚未領取的市民。【香港新冠疫情互動地圖】
25地點納強檢 美田邨美致樓、坪石邨黃石樓、廣田邨廣雅樓等【附強檢名單連結】
●染疫個案
●快速檢測
●抗疫支援
●專家意見
●社區情況
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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