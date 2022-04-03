消費券4月7日發放　八達通領消費券5須知：留意儲值限額、取餘下1000元消費券條件 (11:15)

．透過八達通收取的消費券會分兩期發放，4月7日起，市民可以拍卡收取首期4000元的消費券。

．市民可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

．因應現時八達通卡的儲值限額，市民第一次拍卡領取的消費券金額不能超過3000元，餘額可隨着消費後八達通卡內的儲值額下降後再拍卡收取。換言之，該4000元消費券可通過多次拍卡全數領取。

．與去年消費券計劃安排一樣，市民使用八達通卡進行本地消費時，屬消費券適用範圍的消費項目會被自動計入「合資格消費」總額。

．市民只要在5月至10月期間的「合資格消費」累積總額達4000元，便可在下一個月16日獲發尾期1000元消費券。換言之，「合資格消費」如果在5月底或之前達到4000元，市民最快可在6月16日收到尾期的1000元消費券；但最遲須在10月底前達到，便可在11月16日拍卡收到尾期消費券。

八達通網站：消費券詳情及領取

消費券2022 實用資訊：

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八達通少於3000元即可拍卡領消費券 次數不限

消費券首輪5000元 八達通須分兩次領