4月2日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:18)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（2日）新增4475宗個案，包括2286宗核酸檢測陽性及2189宗快速檢測陽性；多99名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥呼籲市民在4月8日至10日，連續3天每日做一次快速抗原測試，並在24小時內把陽性結果上報。她稱此安排屬自願性質，亦非取代全民強制檢測。另外，政府今日開始陸續在全港派「防疫服務包」。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●快測申報
政府要求全民4月8至10日連續三日做快測 24小時內上報陽性結果
短片：促全民4月8至10日連續三日做新冠快測 林鄭月娥：展示眾志成城齊心抗疫精神
●抗疫支援
●疫苗接種
社聯上門打針7000人登記 一兩成因染疫或家人憂慮等臨時取消接種
●隔離檢疫
●社區情況
短片：取消抗疫記者會不交代日程 林鄭月娥：唔做一次係咪咁不合理？
●強制檢測
25廈納強檢 安蔭邨嘉蔭樓、順利邨利康樓、華富（二）邨華興樓【附名單】
●圍封強檢
柴灣翠樂邨翠祿樓562人完成檢測 揭12新冠陽性、14不確定個案
九龍灣麗晶花園第五、六座1015人完成檢測 揭10新冠陽性、2不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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