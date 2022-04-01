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4月1日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (21:30)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（4月1日）新增5823宗個案，包括2743宗核酸檢測陽性及3080宗快速檢測陽性；多96名新冠患者在公立醫院離世。政府明日（2日）早上10時開始陸續全港派「防疫服務包」。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增5823陽性 包括2743核酸檢測、3080快測個案

多96患者公院離世 38歲男曾打三針科興 陽性後因自殘送院昨離世

●抗疫支援

政府明早10時派發防疫服務包 逐戶派毋須登記 設90補領站

院舍員工獲免費人壽倘染疫亡賠10萬 六大宗教清明節辦網上悼念

●專家意見

何栢良料全港快測陽性比率低於5%

●疫苗接種

民建聯倡未完成打針學生上學前快測

●強制檢測

25廈納強檢 上水清河邨清譽樓、牛頭角下邨貴月樓、筲箕灣耀東邨耀華樓【附名單

●圍封強檢

柴灣翠樂邨翠祿樓、翠灣邨翠福樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

九龍灣麗晶花園第五、六座封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

薄扶林華富（二）邨華景樓1300人完成檢測 揭52新冠陽性、4不確定個案

沙田博康邨博逸樓1544人完成檢測 揭57新冠陽性、19不確定個案

美孚新邨萬事達廣場1-3號277人完成檢測　揭10宗新冠陽性

深水埗白田邨澤田樓543人完成檢測　揭11宗新冠陽性

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）

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政府新型冠狀病毒病專題網站

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