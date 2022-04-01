4月1日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (21:30)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（4月1日）新增5823宗個案，包括2743宗核酸檢測陽性及3080宗快速檢測陽性；多96名新冠患者在公立醫院離世。政府明日（2日）早上10時開始陸續全港派「防疫服務包」。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
多96患者公院離世 38歲男曾打三針科興 陽性後因自殘送院昨離世
●抗疫支援
院舍員工獲免費人壽倘染疫亡賠10萬 六大宗教清明節辦網上悼念
●專家意見
●疫苗接種
●強制檢測
25廈納強檢 上水清河邨清譽樓、牛頭角下邨貴月樓、筲箕灣耀東邨耀華樓【附名單】
●圍封強檢
柴灣翠樂邨翠祿樓、翠灣邨翠福樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者
薄扶林華富（二）邨華景樓1300人完成檢測 揭52新冠陽性、4不確定個案
沙田博康邨博逸樓1544人完成檢測 揭57新冠陽性、19不確定個案
美孚新邨萬事達廣場1-3號277人完成檢測 揭10宗新冠陽性
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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