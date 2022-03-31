3月31日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:30)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（3月31日）新增6646宗個案，包括2859宗核酸檢測陽性及3787宗快速檢測陽性；多102名新冠患者在公立醫院離世。本港明日（4月1日）起解除9國禁飛令，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，現階段一旦有輸入個案，對社區的壓力相比社區清零時少。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●抗疫支援
從未用醫管局服務者 4月1日中午起可用HA Go程式預約指定診所
昨日包裝160萬個防疫服務包 政府擬透過快測看港感染狀況【短片】
●專家意見
何栢良稱接種率未達安全水平 促疫苗通行證限4月21日起打3針科興或兩針復必泰
●疫苗接種
●社區情況
短片：張竹君稱市民對新冠個案幾萬降至幾千宗麻木 徐德義：一宗超級傳播可致疫情反彈
各政府部門4月起服務安排 房委會、勞工處、屋宇署等恢復部分服務【附連結】
●強制檢測
25幢住宅納強檢 青衣長亨邨亨麗樓、葵芳邨葵泰樓等【附名單】
●圍封強檢
美孚新邨第七期萬事達廣場1至3號封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者
沙田新翠邨新傑樓1244人完成檢測 揭57新冠陽性、25不確定個案
觀塘翠屏（南）邨翠杏樓1410人完成檢測 揭56新冠陽性、2不確定個案
天水圍天盛苑盛泉閣710人完成檢測 揭9新冠陽性、6不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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