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3月31日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:30)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（3月31日）新增6646宗個案，包括2859宗核酸檢測陽性及3787宗快速檢測陽性；多102名新冠患者在公立醫院離世。本港明日（4月1日）起解除9國禁飛令，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，現階段一旦有輸入個案，對社區的壓力相比社區清零時少。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增6646陽性　包括2859核酸檢測、3787快測個案

多102患者公院離世　年齡56至105歲一人已打3針

●抗疫支援

從未用醫管局服務者　4月1日中午起可用HA Go程式預約指定診所

昨日包裝160萬個防疫服務包　政府擬透過快測看港感染狀況【短片】

●專家意見

何栢良稱接種率未達安全水平　促疫苗通行證限4月21日起打3針科興或兩針復必泰

●疫苗接種

政府首日上門為6人打科興

●社區情況

短片：張竹君稱市民對新冠個案幾萬降至幾千宗麻木　徐德義：一宗超級傳播可致疫情反彈

各政府部門4月起服務安排　房委會、勞工處、屋宇署等恢復部分服務【附連結】

法庭4月12日起逐步恢復法庭事務

●強制檢測

25幢住宅納強檢　青衣長亨邨亨麗樓、葵芳邨葵泰樓等【附名單】

●圍封強檢

薄扶林華富（二）邨華景樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

美孚新邨第七期萬事達廣場1至3號封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

深水埗白田邨澤田樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

沙田博康邨博逸樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

沙田新翠邨新傑樓1244人完成檢測　揭57新冠陽性、25不確定個案

觀塘翠屏（南）邨翠杏樓1410人完成檢測　揭56新冠陽性、2不確定個案

天水圍天盛苑盛泉閣710人完成檢測　揭9新冠陽性、6不確定個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）

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