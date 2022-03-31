「鬼剃頭」斑禿壓力可誘發　五成患者自行痊癒　醫生教預防斑禿 (16:53)

●斑禿成因

斑禿成因不明，醫學界相信是由於免疫系統失調，導致身體產生不正常的抗體攻擊毛囊細胞，破壞毛髮生長。臨牀上，不少人因壓力大而誘發斑禿。

●斑禿高危者

斑禿的高危發病年齡一般在30歲前，男女患病機率相若；白蝕和甲狀腺分泌失調患者發病風險亦較高。

●斑禿症狀

頭皮上任何位置出現約一個硬幣大小的光禿禿面積，倘嚴重連眉毛、眼睫毛也會掉光。

●斑禿治療

治療方法包括在頭皮注射類固醇，情況嚴重者則需短暫服用類固醇，或接受免疫療法。臨牀經驗顯示，約五成斑禿患者會自行痊癒，脫髮位置可於兩年內自行長出頭髮，而壓力引起的斑禿或短時間內大量脫髮的情況，通常屬單次，當壓力消失，頭髮一般可在18個月內重新長出。

若患者之前有過多於一次的斑禿則要小心，因或跟先天免疫系統有關，長遠或會再次復發並影響皮膚和身體，建議及早求醫作詳細檢查評估。

●預防斑禿

充足睡眠，避免長期熬夜、壓力過大或過於勞累而削弱免疫力；飲食均衡，多吃蔬果及恆常適量運動。不要過度燙、染頭髮。

資料來源：盧景勳醫生 - 壓力大容易鬼剃頭？高危發病年齡一般在三十歲前