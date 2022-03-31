各政府部門4月起服務安排　房委會、勞工處、屋宇署等恢復部分服務【附連結】 (18:30)

●規劃署

．4月1日起，北角政府合署17樓的規劃資料查詢處恢復正常服務

．4月8日起，沙田政府合署14樓的規劃資料查詢處恢復正常服務；地區規劃處恢復外勤工作

【規劃署服務詳情】

●破產管理署

金鐘道政府合署高座10樓的公眾櫃台逢星期一至五，上午9時至中午12時及下午2時至4時開放。其他辦事處辦公時間維持不變。

【破產管理署服務詳情】

●路政署

逐步恢復公共服務，包括部分因疫情而暫緩推展的非緊急道路維修工程【路政署服務詳情】

●海事處

．以下海事分處4月1日起恢復牌照及關務服務：油麻地海事分處、大埔海事分處、長洲海事分處及筲箕灣海事分處

．船員考試及發證服務：4月21日起恢復接受網上預約考試申請

【海事處服務詳情】

●房委會

．所有公共屋邨管理處星期一至五上午10時至下午1時開放，管理處內的收款處繼續停開

．樂富房委會客戶服務中心及黃大仙龍翔辦公大樓的白表居屋第二市場計劃小組提供有限度服務。

【房委會服務詳情】

●勞工處

．所有櫃位服務逢星期一、三及五恢復

．觀塘職業健康診所將於星期一、三和五全日及星期六上午開放；粉嶺職業健康診所將於星期二和四全日及星期六上午開放

【勞工處服務詳情】

●香港海關

北角渣華道222號海關總部大樓3樓顧客服務中心，以及九龍灣臨樂街19號南豐商業中心12樓1218-1222室金錢服務監理科辦事處，恢復正常辦公時間。

【海關服務詳情】

●法援署

除了繼續提供緊急和必須的公共服務（民事和刑事法援申請及訴訟服務）外，亦會恢復部分基本公共服務。

【法援署服務詳情】

●土地註冊處

轄下所有辦事處的辦公時間恢復正常。【土地註冊處服務詳情】

●建築物上訴審裁小組秘書處

九龍彌敦道345號永安九龍中心10樓1005-06室的建築物上訴審裁小組秘書處辦公室重開。【秘書處服務詳情】

●屋宇署

4月1日起逐步恢復公共服務，包括西九龍政府合署北座屋宇署總部二樓的樓宇資訊中心及設於地下的收件處，以及屋宇署拓展部辦事處收發處櫃枱。

【屋宇署服務詳情】

●環保署

．一般顧客服務熱線（2838 3111）的即時接聽服務有限度恢復運作

．以下服務恢復運作：各分區辦事處的櫃位及接收牌照申請；灣仔稅務大樓34樓辦事處櫃位及接收符合／豁免車輛廢氣及噪音排放標準的申請；灣仔修頓中心27樓的環境影響評估條例登記冊辦事處

【環保署服務詳情】

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY

其他政府部門最新服務安排：

入境處、全港市民換領身分證計劃、土木工程拓展署、渠務署、機電工程署、地政總署、消防處、運輸署（3月30日更新）