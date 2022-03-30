全港換身分證計劃只為已預約者換證　一文睇各政府部門4月起服務安排【附連結】 (18:00)

●入境處

．4月1日起：入境事務大樓各辦事處及轄下各分區辦事處、智能身分證換領中心、人事登記處，以及出生、死亡及婚姻登記處重新開放

．全港市民換領身分證計劃：只為早前已完成申請手續的人提供領證服務，以及早前已預約的人辦理換證手續

【入境處服務安排詳情】

●土木工程拓展署

．4月1日起：逐步恢復土木工程圖書館、親身辦理《傾卸泥土執照》和《搬運沙粒許可證》申請服務，以及礦務部牌照及許可證辦事處服務

【土木工程拓展署服務安排詳情】

●渠務署

．4月1日起：大致回復正常

【渠務署服務安排詳情】

●機電工程署

．4月1日起：轄下位於九龍灣總部的註冊及許可證辦事處恢復有限度服務，辦公時間為星期一至五上午9時至下午5時15分。市民須透過網上預約系統（rpobooking.emsd.gov.hk）預約櫃位服務

【機電工程署服務安排詳情】

●地政總署

．4月1日至20日：地政總署及轄下所有辦事處恢復有限度基本服務，周一至周五下午1時至5時提供櫃枱交收文件及領取經預約安排的收地補償服務

．4月21日起：全面恢復公共服務

【地政總署服務安排詳情】

●政府檔案處

．4月1日起：歷史檔案館閱覽室逢周一、三、五上午9時至下午5時45分開放

【政府檔案處服務安排詳情】

●政府物流服務署

．4月1日起：北角政府合署10樓收款處在指定時間，提供收取憲報刊登所需費用服務

【政府物流服務署服務安排詳情】

●消防處

．4月1日起：防火單位逐步恢復公共服務，牌照及審批總區總部繳費處和收發處，以及消防安全總區總部收發處在指定日子和時間提供服務

【消防處服務安排詳情】

●運輸署

．4月19日起：恢復所有車輛種類的駕駛考試（路試）服務

．4月21日起：全面恢復各牌照事務處、公共車輛分組等櫃位服務

．5月6日起：恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務

【運輸署服務安排詳情】

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