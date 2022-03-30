全港換身分證計劃只為已預約者換證　一文睇各政府部門4月起服務安排【附連結】 (18:00)

政府早前宣布於4月1日起逐步恢復公共服務，多個部門調整最新服務安排。明報電子平台組整理了相關資訊供讀者參考。（3月30日下午6時更新）
●入境處
．4月1日起：入境事務大樓各辦事處及轄下各分區辦事處、智能身分證換領中心、人事登記處，以及出生、死亡及婚姻登記處重新開放
．全港市民換領身分證計劃：只為早前已完成申請手續的人提供領證服務，以及早前已預約的人辦理換證手續
●土木工程拓展署
．4月1日起：逐步恢復土木工程圖書館、親身辦理《傾卸泥土執照》和《搬運沙粒許可證》申請服務，以及礦務部牌照及許可證辦事處服務
●渠務署
．4月1日起：大致回復正常
●機電工程署
．4月1日起：轄下位於九龍灣總部的註冊及許可證辦事處恢復有限度服務，辦公時間為星期一至五上午9時至下午5時15分。市民須透過網上預約系統（rpobooking.emsd.gov.hk）預約櫃位服務
●地政總署
．4月1日至20日：地政總署及轄下所有辦事處恢復有限度基本服務，周一至周五下午1時至5時提供櫃枱交收文件及領取經預約安排的收地補償服務
．4月21日起：全面恢復公共服務
●政府檔案處
．4月1日起：歷史檔案館閱覽室逢周一、三、五上午9時至下午5時45分開放
●政府物流服務署
．4月1日起：北角政府合署10樓收款處在指定時間，提供收取憲報刊登所需費用服務
●消防處
．4月1日起：防火單位逐步恢復公共服務，牌照及審批總區總部繳費處和收發處，以及消防安全總區總部收發處在指定日子和時間提供服務
●運輸署
．4月19日起：恢復所有車輛種類的駕駛考試（路試）服務
．4月21日起：全面恢復各牌照事務處、公共車輛分組等櫃位服務
．5月6日起：恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務
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