特強止痛退燒藥含咖啡因　治療效用「特強」？新冠患者服用特強止痛退燒藥Q&A (11:26)

本港受第五波新型冠狀病毒疫情來襲，居家自我隔離患者會服用成藥，有些人為了加快痊癒會選擇市面上「特強」止痛退燒藥，但原來「特強」即含有咖啡因，這會否令患者更快痊癒？明報電子平台組訪問了香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，了解新冠患者服用特強止痛退燒藥的注意事項。
Q：新冠患者需否服用特強止痛退燒藥？
A：普通成年的新冠患者不必服用特強止痛退燒藥，因該藥含有咖啡因，或會影響心血管。服用普通止痛退燒藥便可，每日4次，每次最多2粒500毫克藥丸
Q：如果只有發燒症狀，需否服特強止痛退燒藥？
A：只服普通止痛退燒藥已足夠
Q：有說咖啡因有止痛功效，多服可減緩疼痛症狀，是否正確？
A：部分研究稱有助止痛，不能必定作準，退燒則無效
Q：特強止痛退燒藥中咖啡因對身體的影響？
A：咖啡因主要會刺激中樞神經系統，有可能導致心跳加速、情緒活躍導致失眠
Q：什麼人不宜服用含咖啡因的特強止痛退燒藥？
A：患有心血管病、腸胃病、焦慮、腎病、肝病的人需要注意，雖然並非一定不可服用，但建議服藥前先問藥劑師
撰文：湯偉圓
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY
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