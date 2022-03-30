特強止痛退燒藥含咖啡因　治療效用「特強」？新冠患者服用特強止痛退燒藥Q&A (11:26)

Q：新冠患者需否服用特強止痛退燒藥？

A：普通成年的新冠患者不必服用特強止痛退燒藥，因該藥含有咖啡因，或會影響心血管。服用普通止痛退燒藥便可，每日4次，每次最多2粒500毫克藥丸

Q：如果只有發燒症狀，需否服特強止痛退燒藥？

A：只服普通止痛退燒藥已足夠

Q：有說咖啡因有止痛功效，多服可減緩疼痛症狀，是否正確？

A：部分研究稱有助止痛，不能必定作準，退燒則無效

Q：特強止痛退燒藥中咖啡因對身體的影響？

A：咖啡因主要會刺激中樞神經系統，有可能導致心跳加速、情緒活躍導致失眠

Q：什麼人不宜服用含咖啡因的特強止痛退燒藥？

A：患有心血管病、腸胃病、焦慮、腎病、肝病的人需要注意，雖然並非一定不可服用，但建議服藥前先問藥劑師

撰文：湯偉圓

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