潮濕天氣｜霉菌毒素可致食物中毒　食物防霉6方法 (08:28)

食安中心食物防霉6方法

1. 選購食物前，先準備菜式及食材清單。

2. 按「先入先出」原則存取食物，優先選用食用限期較近的食材。

3. 參考包裝上由生產商提供的指示，儲存預先包裝的食品 。

4. 可室溫存放的食物或食材（如罐頭食品、穀類、馬鈴薯），要儲存在陰涼乾爽、通風良好的地方，遠離熱源。

5. 乾製香料（如胡椒粉、辣椒粉等）勿放入雪櫃，以免出現「倒汗水」。

6. 避免使用濕的餐具或木匙接觸乾製香料。

延伸閱讀：貯存食物要有計劃

潮濕天氣 實用資訊：

防塵蟎五招 消委會教60℃熱水洗牀品

室內晾衫抽濕有法 衣服浸白醋助除霉味 抽濕機盛水器隔塵網宜定期洗

室內晾衫助長霉菌 宜開抽濕機

抽濕機清潔8注意 工程師提醒：隔塵網盛水器須抹乾 關機後最少等15分鐘重開

2020年消委會報告：四成抽濕機抽濕量低於聲稱 二合一抽濕機Panasonic表現最佳

第520期選擇月刊

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm