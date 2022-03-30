潮濕天氣｜霉菌毒素可致食物中毒　食物防霉6方法 (08:28)

天氣溫暖潮濕有利霉菌繁殖，若霉菌污染食物，釋出霉菌毒素，有可能引起食物中毒。食物安全中心（食安中心）在facebook指出，霉菌主要攻擊對象包括農作物和製成品（如穀類食物、乾製香料、薯仔、花生果仁等）。不想浪費食物或食物中毒？食安中心教食物防霉方法。
食安中心食物防霉6方法
1. 選購食物前，先準備菜式及食材清單。
2. 按「先入先出」原則存取食物，優先選用食用限期較近的食材。
3. 參考包裝上由生產商提供的指示，儲存預先包裝的食品 。
4. 可室溫存放的食物或食材（如罐頭食品、穀類、馬鈴薯），要儲存在陰涼乾爽、通風良好的地方，遠離熱源。
5. 乾製香料（如胡椒粉、辣椒粉等）勿放入雪櫃，以免出現「倒汗水」。
6. 避免使用濕的餐具或木匙接觸乾製香料。
延伸閱讀：貯存食物要有計劃
潮濕天氣 實用資訊：
室內晾衫抽濕有法 衣服浸白醋助除霉味 抽濕機盛水器隔塵網宜定期洗
抽濕機清潔8注意 工程師提醒：隔塵網盛水器須抹乾 關機後最少等15分鐘重開
2020年消委會報告：四成抽濕機抽濕量低於聲稱 二合一抽濕機Panasonic表現最佳
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm