3月29日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點、污水陽性大廈】 (19:56)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（29日）新增7596宗個案，包括3164宗核酸檢測陽性及4432宗快速檢測陽性；多129名新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心接獲兩宗由中大醫院呈報的死亡個案，分別是106歲老婦及89歲老翁，其中106歲老婦死因可能與新冠病毒有關。另7名內地中醫專家來港，將到方艙醫院及護老院等實地視察，再制定一套適合香港的治療方案。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
短片：中大醫院收染疫病人首現兩宗死亡個案 一人或死於新冠病毒
●抗疫支援
逾2萬公院病人曾獲處方新冠口服藥 醫管局借超過400療程藥物予私院
再有7名內地中醫專家來港 林鄭月娥：已邀專家到安老院研防感染及治療方案
●專家意見
●社區情況
●圍封檢測/強制檢測
20地點納強檢 觀塘順安邨安逸樓、慈雲山慈民邨民裕樓、大埔運頭塘邨運亨樓等【附強檢名單連結】
粉嶺祥華邨祥智樓1489人完成檢測 揭53新冠陽性、21不確定個案
大埔廣福邨廣仁樓1254人完成檢測 揭40新冠陽性、27不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
安心出行
其他
．新冠口服藥｜輝瑞藥減入院死亡風險近九成 默沙東藥不適用懷孕或哺乳婦【附兩口服藥副作用資料．短片】
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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