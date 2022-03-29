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3月29日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (19:56)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（29日）新增7596宗個案，包括3164宗核酸檢測陽性及4432宗快速檢測陽性；多129名新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心接獲兩宗由中大醫院呈報的死亡個案，分別是106歲老婦及89歲老翁，其中106歲老婦死因可能與新冠病毒有關。另7名內地中醫專家來港，將到方艙醫院及護老院等實地視察，再制定一套適合香港的治療方案。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增7596陽性　包括3164核酸檢測、4432快測個案

多129患者公院離世　第五波累計7358死

短片：中大醫院收染疫病人首現兩宗死亡個案　一人或死於新冠病毒

●抗疫支援

逾2萬公院病人曾獲處方新冠口服藥　醫管局借超過400療程藥物予私院

再有7名內地中醫專家來港　林鄭月娥：已邀專家到安老院研防感染及治療方案

短片︰林鄭月娥迎接內地援港抗疫中醫專家

●專家意見

許樹昌倡第五波疫情末段為至少逾萬人驗抗體　推算實際感染人數

●社區情況

中大計劃於下月25日恢復正常校園服務

●圍封檢測/強制檢測

20地點納強檢　觀塘順安邨安逸樓、慈雲山慈民邨民裕樓、大埔運頭塘邨運亨樓等【附強檢名單連結】

九龍灣麗晶花園第七、八座封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

粉嶺牽晴間第六座封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

青衣長青邨青楊樓封區檢測　曾有多宗陽性個案涉變種病毒株

梨木樹（二）邨松樹樓1048人完成檢測　揭14宗新冠陽性

粉嶺祥華邨祥智樓1489人完成檢測　揭53新冠陽性、21不確定個案

大埔廣福邨廣仁樓1254人完成檢測　揭40新冠陽性、27不確定個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）

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