紅菜頭烹煮儲存貼士｜營養師：紅菜頭浸鹽水煮熟去草青味　摘葉密封放雪櫃延保存期 (10:13)

紅菜頭儲存4注意

1. 紅菜頭宜盡量新鮮食用，存放過夜宜儲存於雪櫃。一般帶葉的紅菜頭較新鮮，紅菜頭的葉同樣含豐富甜菜紅素。

2. 紅菜頭在榨汁或切開後，宜即日食用。

3. 儲存紅菜頭，可先洗淨印乾後，放入密封盒或用保鮮紙包裹，再放入雪櫃儲存，可以儲存3至5日。紅菜頭去葉再包裹放入雪櫃，則可儲存1至2星期。

4. 紅菜頭存放時間不應過長；儲存不當如雪櫃溫度不足，或清洗後沒印乾或密封均可導致細菌滋生，細菌可將蔬菜中的硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，或致急性食物中毒。亞硝酸鹽會在胃部與胺產生作用，形成亞硝胺，可引致正鐵血紅蛋白血症和增加患上癌症的風險。

知多啲：本港蔬菜的硝酸鹽和亞硝酸鹽含量

文：何芍盈

紅菜頭 相關資訊：

紅菜頭含甜菜紅素護心血管 營養師：紅菜頭高鉀 血壓低、腎病患者須注意食量

紅菜頭金菜頭清甜有營養 漁護署：紅菜頭可滾湯清炒連葉食

4貼士揀靚紅菜頭 農夫教紅菜頭煲蘋果滋潤

紅菜頭揀堅硬葉嫩 蔬菜統營處教揀蔬菜怎存放

湯水食譜：紅菜頭雜菜湯

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm