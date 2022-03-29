紅菜頭烹煮儲存貼士｜營養師：紅菜頭浸鹽水煮熟去草青味　摘葉密封放雪櫃延保存期 (10:13)

紅菜頭有營養，烹煮和儲存有什麼注意？加拿大註冊營養師黃穎琳表示，有些人覺得紅菜頭有草青味，她建議清洗後加少許鹽浸泡30分鐘，再用清水沖洗及煮熟、搭配牛至（oregano）烚熟，或煮熟後加少許黑醋，均有助去除紅菜頭的草青味。另外，她提醒儲存紅菜頭的4個注意事項。
紅菜頭儲存4注意
1. 紅菜頭宜盡量新鮮食用，存放過夜宜儲存於雪櫃。一般帶葉的紅菜頭較新鮮，紅菜頭的葉同樣含豐富甜菜紅素。
2. 紅菜頭在榨汁或切開後，宜即日食用。
3. 儲存紅菜頭，可先洗淨印乾後，放入密封盒或用保鮮紙包裹，再放入雪櫃儲存，可以儲存3至5日。紅菜頭去葉再包裹放入雪櫃，則可儲存1至2星期。
4. 紅菜頭存放時間不應過長；儲存不當如雪櫃溫度不足，或清洗後沒印乾或密封均可導致細菌滋生，細菌可將蔬菜中的硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，或致急性食物中毒。亞硝酸鹽會在胃部與胺產生作用，形成亞硝胺，可引致正鐵血紅蛋白血症和增加患上癌症的風險。
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文：何芍盈
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