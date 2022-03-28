3月28日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點、污水陽性大廈】 (20:00)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（28日）新增7685宗個案，包括3227宗核酸檢測陽性及4458宗快速檢測陽性，已連續3天低於一萬宗水平；多143名新冠患者在公立醫院離世。政府將於4月起縮短4間兒童社區疫苗接種中心和13間公立醫院新冠疫苗接種站的開放時間。另衛生署為加快遺體認領，今日起增加殮房服務名額至每日200個。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●抗疫支援
短片：殮房服務名額今起增至每日200個 設情緒支援熱線助新冠患者死者家屬【附熱線電話】
●疫苗接種
●社區情況
●圍封檢測/強制檢測
20地點納強檢 小西灣邨瑞明樓、荔景邨日景樓、梨木樹邨榮樹樓等【附強檢名單連結】
大埔廣福邨廣義樓1187人完成檢測 揭39新冠陽性、6不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
安心出行
其他
．新冠口服藥｜輝瑞藥減入院死亡風險近九成 默沙東藥不適用懷孕或哺乳婦【附兩口服藥副作用資料．短片】
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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