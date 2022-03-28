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3月28日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點、污水陽性大廈】 (20:00)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（28日）新增7685宗個案，包括3227宗核酸檢測陽性及4458宗快速檢測陽性，已連續3天低於一萬宗水平；多143名新冠患者在公立醫院離世。政府將於4月起縮短4間兒童社區疫苗接種中心和13間公立醫院新冠疫苗接種站的開放時間。另衛生署為加快遺體認領，今日起增加殮房服務名額至每日200個。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增7685陽性　包括3227核酸檢測、4458快測個案

警務處長秘書染疫　蕭澤頤快測陰性

多143患者公院離世　第五波累計7207人死亡

短片：醫管局稱新冠疫情稍放緩　病童可由家人陪同住院

衛生防護中心棄用「死亡率」　由「呈報個案病死率」取代

林鄭月娥承認本港陽性個案比官方數字高　或影響死亡率計算

短片：林鄭月娥稱新冠患者死亡率計算要重新分析數據

孔繁毅：實際染疫人數或超400萬　死亡率以此計為0.18%

●抗疫支援

短片：殮房服務名額今起增至每日200個　設情緒支援熱線助新冠患者死者家屬【附熱線電話】

●疫苗接種

兒童疫苗中心及公院接種站4月起縮短開放時間

為圍封大廈長者接種疫苗　聶德權指先計劃安排打科興

●社區情況

林鄭月娥稱擔心市面人流回升　籲市民忍耐【短片】

●圍封檢測/強制檢測

圍封強檢近一周陽性比例降至單位數　林鄭月娥：無放棄全民檢測

20地點納強檢 小西灣邨瑞明樓、荔景邨日景樓、梨木樹邨榮樹樓等【附強檢名單連結】

粉嶺祥華邨祥智樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

大埔廣福邨廣仁樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

梨木樹（二）邨松樹樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

大埔廣福邨廣義樓1187人完成檢測　揭39新冠陽性、6不確定個案

香港仔鴨脷洲邨利添樓981人完成檢測　揭69新冠陽性

粉嶺牽晴間第五座549人完成檢測 揭兩宗新冠陽性

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快速抗原測試陽性結果申報系統

倘申報快測陽性未能下載隔離令　徐樂堅：致電1836119

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

安心出行

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其他

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政府新型冠狀病毒病專題網站

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