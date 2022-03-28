潮濕天氣｜室內晾衫抽濕有法　衣服浸白醋助除霉味　抽濕機盛水器隔塵網宜定期洗 (08:11)

潮濕天氣衣物處理方法：

· n字晾衫法──在室內晾衫以抽濕機抽濕時，可嘗試「n字晾衫法」（將短的衣物晾在中間，較長的衣物晾在兩邊），有助加快衣物晾乾速度。

· 衣服去霉味──衣櫃取出的衣服倘若有霉味，家務助理導師教路，先開一盆清水酌量加入白醋，浸泡衣服20分鐘，再用清水洗乾淨，有助去除霉味。

· 皮褸勿近吸濕器：衣櫃常會擺放吸濕器，倘若衣櫃中有皮褸等皮革製品，要留意勿放近吸濕器，否則水分會被抽乾，皮革製品表面會出現龜裂。

抽濕機使用注意：

· 抽濕時，勿把衣服遮蓋或置於抽濕機出入風口之上，亦不要把滴水的衣物置於抽濕機上方。

· 善用抽濕機定時關機功能，避免開機時間過長和忘記關機，亦應避免於無人看管或睡覺時使用。

· 定期清洗盛水器及隔塵網，避免細菌滋生或積聚塵埃，妨礙抽濕機正常操作。

資料來源：資深家務助理導師張鳳娟、消委會

抽濕 實用資訊：

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