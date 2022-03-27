新冠疫情｜黃大仙富山邨、上水祥龍圍邨、筲箕灣耀東邨等污水陽性　政府派快速測試包 (19:00)

因應以下各區的新型冠狀病毒污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將由明日（28日）起，陸續向以下地點居民、清潔工和物業管理員工派發共約14.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
‧黃大仙區 — 宏景花園、嘉峰臺、富山邨、瓊山苑、瓊麗苑、新麗花園及瓊軒苑
‧北區 — 祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯、雍盛苑、昌盛苑及暉明邨
‧葵青區 — 盈翠半島、灝景灣、偉景花園、青怡花園、曉峰園、翠怡花園及海欣花園
‧東區 — 耀東邨、東駿苑、東盛苑、逢源大廈、鴻利大廈、新利大廈、東安大廈、永華大廈、德福樓、譽．都、海灣華庭、愛秩序樓、國興樓、都富大廈、嘉裕大廈、富景大樓、永興大樓、德雲樓、筲箕灣道341至343號、筲箕灣道345號、筲箕灣道348至350號、筲箕灣道370至372號、南安街9至11號、南安街13至15號、仲齊大廈、都匯東、新昌樓、海德堡、益基大廈及利發樓
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衛生防護中心會於稍後聯絡，以完成申報程序。
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