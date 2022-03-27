太空館：「三星伴彎月」3月28日及29日黎明時分可見【附觀測攻略】 (12:27)

香港太空館在facebook表示，3月28日及29日黎明時分（早上5時15分左右）將出現「三星伴彎月」的天文現象，日出前金星、火星和土星「三星」將互相靠近，再加上一彎月亮，若雲量不多，肉眼也能觀測到。三顆行星中，金星最光亮，顏色偏白；橙紅色的火星和淡黃的土星則比較暗淡，分別在金星的右方和右下方。【太空館示意圖：三星伴月位置】
太空館解釋，由於月亮和行星在天空的路徑靠近黃道，在地球上觀看會發現它們不時聚在一起。若今次未能看到，4月和5月下旬仍有機會看到「行星合月」（行星與月亮視覺上相當接近）及「行星合」（兩顆行星視覺上相當接近）的天文現象（見圖2）。
「三星伴彎月」觀測攻略
日期及時間：3月28日及29日 4:45am至5:45am
地點：到東至東南方視野廣闊可看見地平線的地方，例如小西灣、清水灣、西貢海濱公園、大埔海濱公園等
器材：只需要以肉眼觀賞，不需其他器材（註：多雲就觀看不到）
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