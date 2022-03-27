太空館：「三星伴彎月」3月28日及29日黎明時分可見【附觀測攻略】 (12:27)

太空館解釋，由於月亮和行星在天空的路徑靠近黃道，在地球上觀看會發現它們不時聚在一起。若今次未能看到，4月和5月下旬仍有機會看到「行星合月」（行星與月亮視覺上相當接近）及「行星合」（兩顆行星視覺上相當接近）的天文現象（見圖2）。

「三星伴彎月」觀測攻略

日期及時間：3月28日及29日 4:45am至5:45am

地點：到東至東南方視野廣闊可看見地平線的地方，例如小西灣、清水灣、西貢海濱公園、大埔海濱公園等

器材：只需要以肉眼觀賞，不需其他器材（註：多雲就觀看不到）

知多啲：香港太空館介紹2022年天文現象影片

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