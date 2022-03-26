新冠疫情｜觀塘樂華南邨、荃灣福來邨、沙田碩門邨等污水陽性　政府派快速測試包 (20:52)

因應以下各區的新型冠狀病毒污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將由明日（27日）起，陸續向以下地點居民、清潔工和物業管理員工派發共約22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：