新冠疫情｜觀塘樂華南邨、荃灣福來邨、沙田碩門邨等污水陽性　政府派快速測試包 (20:52)

因應以下各區的新型冠狀病毒污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將由明日（27日）起，陸續向以下地點居民、清潔工和物業管理員工派發共約22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
．深水埗區 — 保安道、興華街、元洲街及長發街附近一帶住宅（見圖）
．觀塘區 — 樂華南邨、樂華北邨、牛頭角上邨、牛頭角下邨及振華苑
．大埔區 — 聯益漁村、三門仔新村及暉曜花園
．荃灣區 — 荃灣中心、荃威花園、愉景新城、荃景花園、福來邨、祈德尊新邨、錦豐園、荃灣廣場、灣景廣場、德仁樓、家興大廈、都城大樓及安康大廈
．屯門區 — 龍珠島別墅、龍珠島花園、瑜翠園、浪濤灣、漣山、琨崙、海澄軒、愛琴灣、星堤、上源、恆大珺瓏灣、海譽、滿名山、翠峰小築、翠濤居、容龍居、南岸、雅德苑、雅翠苑、屯門閣、海盈花園、海慧花園、青山灣花園、龍騰花園、豐景園、海典軒、恆福花園、麗寶大廈、嘉喜利大廈、龍成花園、冠峰園、恆豐園、恆順園及錦暉花園
．沙田區 — 碩門邨、綠怡雅苑、帝堡城、康林苑及廣源邨
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衛生防護中心會於稍後聯絡，以完成申報程序。
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