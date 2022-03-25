3月25日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點、確診者居住大廈】 (21:35)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（25日）新增10,405宗個案，包括4578宗核酸檢測陽性及5827宗快速檢測陽性呈報；多162名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥在抗疫記者會表示，將向全港家庭派新型冠狀病毒的防疫服務包。另外，醫管局公布更新康復者接受中醫復康治療的要求，合資格市民可在半年內，接受最多10次免費中醫門診復康治療。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●快測申報
短片：歐家榮籲市民勿在平台虛報快測採樣日期 可電郵衛生署補報
●疫苗接種
消息稱政府研失認知能力長者由醫生決定打針 特首：爭議大暫無進一步公布【短片】
●抗疫支援
防疫服務包｜全港300萬家庭獲派新冠防疫服務包 毋須登記 一文睇清派發詳情
新冠康復者享醫管局10次免費中醫門診 須提交隔離令或確診證明
●專家意見
孔繁毅稱本港長遠比新加坡更有條件開放 料市民夏季起毋須再戴口罩
●社區情況
啟德啟晴邨、何文田愛民邨、鴨脷洲利東邨等污水陽性 政府派快速測試包
特首：「牀等人」比設施爆滿好 需認真分析計死亡個案方法【短片】
私隱專員：僱主收集僱員健康狀況資料合法 但須上鎖或加密用後永久銷毁
●強制檢測
15地點納強檢 小西灣邨瑞隆樓、湖景邨湖畔樓、太和邨麗和樓等【附強檢名單連結】
●圍封檢測
香港仔鴨脷洲邨利澤樓2230人完成檢測 揭85新冠陽性、32不確定個案
觀塘翠屏（北）邨翠榆樓680人完成檢測 揭43新冠陽性、4不確定個案
荃灣梨木樹（二）邨葵樹樓820人完成檢測 揭32新冠陽性個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
安心出行
其他
．新冠口服藥｜輝瑞藥減入院死亡風險近九成 默沙東藥不適用懷孕或哺乳婦【附兩口服藥副作用資料．短片】
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm