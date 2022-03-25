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3月25日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點、確診者居住大廈】 (21:35)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（25日）新增10,405宗個案，包括4578宗核酸檢測陽性及5827宗快速檢測陽性呈報；多162名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥在抗疫記者會表示，將向全港家庭派新型冠狀病毒的防疫服務包。另外，醫管局公布更新康復者接受中醫復康治療的要求，合資格市民可在半年內，接受最多10次免費中醫門診復康治療。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增10405陽性　包括4578核酸檢測、5827快測個案

多162患者公院離世　第五波累計6749人死亡

●快測申報

短片：歐家榮籲市民勿在平台虛報快測採樣日期　可電郵衛生署補報

歐家榮：快測陽性但核酸檢測陰性個案佔不足2%

●疫苗接種

社署籌劃院舍接種復必泰　醫療機構稱技術上無問題

消息稱政府研失認知能力長者由醫生決定打針 特首：爭議大暫無進一步公布【短片】

林鄭月娥批有新冠疫苗報道誤導　稱社會有力量阻止政府工作

●抗疫支援

防疫服務包｜全港300萬家庭獲派新冠防疫服務包 毋須登記 一文睇清派發詳情

林鄭月娥：將向全港家庭派防疫服務包 

新冠康復者享醫管局10次免費中醫門診　須提交隔離令或確診證明

●專家意見

孔繁毅稱本港長遠比新加坡更有條件開放　料市民夏季起毋須再戴口罩

●社區情況

政府4月1日起逐步恢復公共服務

海關管理元朗社區隔離設施　供約9400牀位

啟德啟晴邨、何文田愛民邨、鴨脷洲利東邨等污水陽性　政府派快速測試包

特首：「牀等人」比設施爆滿好 需認真分析計死亡個案方法【短片】

政府延長協助外傭及僱主應對新冠疫情措施 

私隱專員：僱主收集僱員健康狀況資料合法 但須上鎖或加密用後永久銷毁

●強制檢測

15地點納強檢　小西灣邨瑞隆樓、湖景邨湖畔樓、太和邨麗和樓等【附強檢名單連結】

●圍封檢測

黃大仙東頭（二）邨祥東樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

大埔廣福邨廣惠樓、廣禮樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

大埔廣福邨廣智樓、廣崇樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

香港仔鴨脷洲邨利澤樓2230人完成檢測 揭85新冠陽性、32不確定個案

觀塘翠屏（北）邨翠榆樓680人完成檢測 揭43新冠陽性、4不確定個案

荃灣梨木樹（二）邨葵樹樓820人完成檢測 揭32新冠陽性個案

深水埗南昌邨昌頌樓501人完成檢測　揭7宗新冠陽性

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快速抗原測試陽性結果申報系統

倘申報快測陽性未能下載隔離令　徐樂堅：致電1836119

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

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