新冠疫情｜啟德啟晴邨、何文田愛民邨、鴨脷洲利東邨等污水陽性　政府派快速測試包 (17:56)

因應以下各區的新型冠狀病毒污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將由明日（26日）起，陸續向以下地點居民、清潔工和物業管理員工派發共約13.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
．葵青區 — 荔欣苑、華荔邨、華豐園、荔灣花園、樂園，青山公路葵涌段、和宜合道及大隴街附近一帶住宅（見圖）
．九龍城區 — 德朗邨、啟晴邨、啟朗苑、愛民邨及俊民苑
．觀塘區 — 曉光閣、曉明閣、曉華大廈、富華閣、藍田邨、啟田邨、康逸苑、康田苑、安田邨及啟田大廈
．南區 — 利東邨
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衛生防護中心會於稍後聯絡，以完成申報程序。
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY
相關字詞﹕新冠疫情 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 強制檢測 快速檢測 快速抗原測試 編輯推介 熱門HOTPICK