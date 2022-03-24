3月24日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點、確診者居住大廈】 (21:17)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（24日）新增13,074宗個案，包括5732宗核酸檢測陽性及7342宗快速檢測陽性呈報；多152名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥在新冠疫情記者會表示，暫無計劃將疫苗通行證擴至公立醫院或門診的病人。另外，衛生防護中心就申報快速檢測陽性個案安排核酸覆檢，發現一宗懷疑刻意提供虛假資料個案，已交由警方跟進。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
短片：歐家榮稱港近兩三月新冠死亡率超他國 主因嚴峻疫情及長者疫苗接種率不足
●快測申報
申報快測陽性170人核酸覆檢陰性 一人疑刻意供假資料交警方跟進
●抗疫支援
照顧染疫長者4重點範疇一片睇清 關心身體亦要注意精神健康【短片】
臨時失業支援至今10萬宗申請 何珮玲：網上交資料後不能改 宜小心確認
●疫苗接種
●社區情況
大埔宏福苑、沙田美田邨、元朗怡豐花園等污水陽性 政府派快速測試包
●圍封檢測
天水圍天祐苑祐寧閣1260人完成檢測 揭38新冠陽性、16不確定個案
觀塘翠屏（北）邨翠梅樓927人完成檢測 揭65新冠陽性、7不確定個案
黃大仙東頭（二）邨貴東樓1063人完成檢測 揭48新冠陽性個案
黃大仙彩虹邨翠瓊樓1114人完成檢測 揭43新冠初步陽性、14不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
安心出行
其他
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