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3月24日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點、確診者居住大廈】 (21:17)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（24日）新增13,074宗個案，包括5732宗核酸檢測陽性及7342宗快速檢測陽性呈報；多152名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥在新冠疫情記者會表示，暫無計劃將疫苗通行證擴至公立醫院或門診的病人。另外，衛生防護中心就申報快速檢測陽性個案安排核酸覆檢，發現一宗懷疑刻意提供虛假資料個案，已交由警方跟進。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增13074陽性　包括5732核酸檢測、7342快測個案

多152患者公院離世　已打兩針印傭發病兩日不治

短片：歐家榮稱港近兩三月新冠死亡率超他國　主因嚴峻疫情及長者疫苗接種率不足

●快測申報

申報快測陽性170人核酸覆檢陰性　一人疑刻意供假資料交警方跟進

●抗疫支援

照顧染疫長者4重點範疇一片睇清　關心身體亦要注意精神健康【短片】

臨時失業支援至今10萬宗申請 何珮玲：網上交資料後不能改 宜小心確認

特首向中央請求中醫專家隊援港抗疫

●疫苗接種

林鄭月娥：疫苗通行證暫無計劃擴至公院門診

●社區情況

大埔宏福苑、沙田美田邨、元朗怡豐花園等污水陽性　政府派快速測試包

●圍封檢測

觀塘翠屏（北）邨翠榆樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

香港仔鴨脷洲邨利澤樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

深水埗南昌邨昌頌樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

梨木樹（二）邨葵樹樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

天水圍天祐苑祐寧閣1260人完成檢測　揭38新冠陽性、16不確定個案

觀塘翠屏（北）邨翠梅樓927人完成檢測　揭65新冠陽性、7不確定個案

黃大仙東頭（二）邨貴東樓1063人完成檢測　揭48新冠陽性個案

黃大仙彩虹邨翠瓊樓1114人完成檢測 揭43新冠初步陽性、14不確定個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快速抗原測試陽性結果申報系統

倘申報快測陽性未能下載隔離令　徐樂堅：致電1836119

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

安心出行

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