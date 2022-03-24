新冠疫情｜大埔宏福苑、沙田美田邨、元朗怡豐花園等污水陽性　政府派快速測試包 (18:04)

因應以下各區的新型冠狀病毒污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日（25日）起陸續向以下地點居民、清潔工和物業管理員工派發合共約12萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
．大埔區—宏福苑、寶鄉邨，安富道及仁興街附近一帶住宅
．元朗區—溱柏、翹翠峰、朗城滙、怡豐花園、原築、朗景臺、柏麗豪園、翠韻華庭、御庭居、華翠豪園、瑧頤、藝典居、仁翠苑、保輝樓，青山公路洪水橋段附近一帶住宅
．東區—七姊妹道、丹拿道及錦屏街附近一帶住宅
．北區—花都廣場、景盛苑、欣盛苑、綠悠軒、海聯廣場、帝庭軒、囍逸及嘉宏中心
．沙田區—美田邨、美林邨及美盈苑
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衛生防護中心會於稍後聯絡，以完成申報程序。
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