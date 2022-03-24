留家抗疫營養師貼士｜煮飯加小米藜麥助補纖維　三文魚雞蛋增攝取維他命D (08:52)

問：少了食蔬菜，如何補充纖維？

答：補充纖維不一定靠進食蔬菜。穀物類及種子類的食物都含較高纖維，舉例說，亞麻籽及奇亞籽同樣高纖兼含奧米加-3脂肪酸，亞麻籽磨成粉進食更有助身體吸收營養，可以加在麥皮，或牛奶、咖啡等飲品；雲耳、雪耳等則含水溶性纖維。煮飯時亦可以加入小米、藜麥、紅米、糙米等，幫助補充纖維。

問：留家曬太陽時間減少，可否從食物增加攝取維他命D？

答：人體所需的維他命D只有小部分是從食物中攝取。若想透過飲食攝取較多維他命D，可進食三文魚、雞蛋（烚蛋、蒸蛋較健康）及菇菌類，或一些添加了維他命D營養素的食物，如牛奶及穀物等。

文：何芍盈

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