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3月23日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點、確診者居住大廈】 (20:55)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（23日）新增12,240宗個案，包括4250宗核酸檢測陽性及7990宗快速檢測陽性呈報；多170名新冠患者在公立醫院離世。教育局長楊潤雄宣布，個別學校復課後符合特定疫苗接種要求，可獲准全日面授課，條件包括學校所有全職職員及九成學生接種兩劑新冠疫苗。另外，天水圍體育館長者暫託中心即日起啟用，提供130張病牀。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增12240陽性 包括4250核酸檢測、7990快測個案

多170患者公院離世 年齡29至106歲 

●抗疫支援

臨時失業支援計劃首日接逾6.5萬宗申請

理大推「康復八式」　助新冠康復者恢復體能【附教學片連結】

●專家意見

何栢良：可放寬熔斷機制 曾祈殷倡取消倘現新變種再重啟

●全民檢測

林鄭月娥：抗疫非路線之爭 感謝梁萬年肯定暫緩全民檢測

●疫苗接種

增3人接種疫苗後14日內亡　1少女疑心肌炎

●隔離檢疫

天水圍體育館長者暫託中心啟用　設130病牀

●社區情況

葵芳邨、觀塘寶達邨等污水陽性　政府派快速測試包

政府延長現行社交距離措施至4月6日

教育局研檢疫或確診DSE考生「特別考場」　學校職員及九成學生打兩針可全日面授課

理大研究：逾四成新冠康復者有疫勞綜合症 女比男多兩成

特首：用《緊急法》消除抗疫窒礙　疫後檢視各方面工作

●圍封檢測

觀塘翠屏（北）邨翠梅樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

黃大仙東頭（二）邨貴東樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

天祐苑祐寧閣封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

黃大仙彩虹邨翠瓊樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

黃大仙彩虹邨丹鳳樓1106人完成檢測 揭52新冠陽性、28不確定個案

深水埗澤安邨麗澤樓599人完成檢測 揭16新冠初步陽性

觀塘翠屏（北）邨翠楣樓556人完成檢測 揭48新冠初步陽性、8不確定個案

荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓410人完成檢測 揭27新冠初步陽性

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快速抗原測試陽性結果申報系統

倘申報快測陽性未能下載隔離令　徐樂堅：致電1836119

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

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