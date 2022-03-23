3月23日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點、確診者居住大廈】 (20:55)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（23日）新增12,240宗個案，包括4250宗核酸檢測陽性及7990宗快速檢測陽性呈報；多170名新冠患者在公立醫院離世。教育局長楊潤雄宣布，個別學校復課後符合特定疫苗接種要求，可獲准全日面授課，條件包括學校所有全職職員及九成學生接種兩劑新冠疫苗。另外，天水圍體育館長者暫託中心即日起啟用，提供130張病牀。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●抗疫支援
●專家意見
●全民檢測
●疫苗接種
●隔離檢疫
●社區情況
教育局研檢疫或確診DSE考生「特別考場」 學校職員及九成學生打兩針可全日面授課
●圍封檢測
黃大仙彩虹邨丹鳳樓1106人完成檢測 揭52新冠陽性、28不確定個案
觀塘翠屏（北）邨翠楣樓556人完成檢測 揭48新冠初步陽性、8不確定個案
荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓410人完成檢測 揭27新冠初步陽性
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
安心出行
其他
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