塵蟎可致敏｜防塵蟎五招　消委會教60℃熱水洗牀品 (10:28)

1. 60℃熱水 洗 曬太陽3小時

牀單枕套等牀上用品宜每隔一至兩星期以約60℃熱水清洗，有助殺滅塵蟎及清除其排泄物之外，亦能清除枕頭套上的皮屑，減少塵蟎的食物供應（塵蟎主要以人體掉落的皮屑作為食物）。天晴時，將牀上用品放置在室外曬太陽約3小時，亦有助減少塵蟎。不過，部分牀上用品未必適合使用熱水清洗，應先細閱產品說明。倘若牀上用品不適宜經常清洗，可套上日常可用熱水清洗的普通纖維布料。

2. 濕布抹家具

定期以濕布或吸塵機清潔家居，盡量避免使用乾布、塵拂或掃帚打掃，有助減少塵埃及塵蟎等散布到空氣中飄浮。

3. 牀上不放毛公仔 不用厚窗簾長毛地氈

盡量不要在牀上放置毛公仔，或於家居使用厚重窗簾布或長毛地氈。睡房中的物品（如枕頭、枕頭布、枕頭袋、牀單、牀墊、被褥、地氈等）容易殘留使用者每天脫落的皮屑，供塵蟎食用，讓塵蟎寄居，故要勤清潔。毛公仔閒置時應以膠袋包好，以免積塵。

4. 使用抽濕機

天氣潮濕有利塵蟎生長，潮濕日子宜開啟抽濕機，降低室內空氣相對濕度。

5. 使用防蟎牀品

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