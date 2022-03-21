3月21日新冠疫情重點一覽【附連結：最新指定診所名單、確診者居住大廈】 (20:17)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（21日）新增14,068宗個案，包括4523宗核酸檢測陽性及9545宗快速檢測陽性呈報；多179名新冠患者在公立醫院離世。政府公布暫緩全民強制檢測計劃，待具備合適時機及條件才考慮；另視乎疫情，將由4月21日起分階段逐步放寬防疫措施。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●抗疫支援
400內地援港醫護今起亞博工作 李立業：感動有內地醫護稱「心急」助病人
啟德郵輪碼頭暫託中心今起運作 暫供約400張病牀予輕症新冠陽性長者
●全民檢測
政府宣布暫緩全民檢測計劃 林鄭月娥：今早仍施壓做全民強檢者應反思【短片】
●社區情況
嘉湖山莊景湖居、華景山莊、香港仔大道一帶住宅等污水陽性 政府派快速測試包
港府4月1日起取消9國禁飛令 完成接種疫苗香港居民可登機 酒店檢疫期縮至7天
幼稚園小學最快4月19日復面授課 DSE文憑試維持4月22日開考【短片】
●圍封檢測
觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者
上水彩園邨彩玉樓1177人完成檢測 揭122新冠初步陽性、28不確定個案
觀塘和樂邨恒安樓391人完成檢測 揭25新冠初步陽性、兩宗不確定個案
深水埗富昌邨富誠樓1496人完成檢測 揭87新冠初步陽性、28不確定個案
觀塘安達邨愛達樓1490人完成檢測 揭80新冠初步陽性、8不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
安心出行
其他
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