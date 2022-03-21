熱點

3月21日新冠疫情重點一覽【附連結：最新指定診所名單、確診者居住大廈】 (20:17)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（21日）新增14,068宗個案，包括4523宗核酸檢測陽性及9545宗快速檢測陽性呈報；多179名新冠患者在公立醫院離世。政府公布暫緩全民強制檢測計劃，待具備合適時機及條件才考慮；另視乎疫情，將由4月21日起分階段逐步放寬防疫措施。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增14068陽性　包括4523核酸檢測、9545快測個案

多179患者公院離世　第五波累計5906人死亡

●抗疫支援

消息：醫管局改新冠口服藥指引　放寬至滿60歲打齊針可獲處方

400內地援港醫護今起亞博工作　李立業：感動有內地醫護稱「心急」助病人

啟德郵輪碼頭暫託中心今起運作 暫供約400張病牀予輕症新冠陽性長者

●全民檢測

政府宣布暫緩全民檢測計劃　林鄭月娥：今早仍施壓做全民強檢者應反思【短片】

●社區情況

嘉湖山莊景湖居、華景山莊、香港仔大道一帶住宅等污水陽性　政府派快速測試包

港府4月1日起取消9國禁飛令　完成接種疫苗香港居民可登機　酒店檢疫期縮至7天

幼稚園小學最快4月19日復面授課　DSE文憑試維持4月22日開考【短片】

4月21日起三階段放寬防疫措施　食肆晚市恢復【短片】

張竹君：逐步放寬社交距離措施仍要戴口罩屬謹慎【短片】

旅發局料下半年旅客數字顯著增長　擬斥6.9億元復蘇旅遊業

●圍封檢測

觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

觀塘安達邨善達樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

上水彩園邨彩麗樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

葵涌葵盛東邨盛逸樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

上水彩園邨彩玉樓1177人完成檢測　揭122新冠初步陽性、28不確定個案

觀塘和樂邨恒安樓391人完成檢測　揭25新冠初步陽性、兩宗不確定個案

葵涌葵盛東邨盛興樓1310人完成檢測　揭78新冠初步陽性

深水埗富昌邨富誠樓1496人完成檢測 揭87新冠初步陽性、28不確定個案

觀塘安達邨愛達樓1490人完成檢測　揭80新冠初步陽性、8不確定個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快速抗原測試陽性結果申報系統

倘申報快測陽性未能下載隔離令　徐樂堅：致電1836119

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

新冠口服藥｜輝瑞藥減入院死亡風險近九成　默沙東藥不適用懷孕或哺乳婦【附兩口服藥副作用資料．短片】

血氧儀留意什麼讀數？一文看使用注意

按摩兩穴位 提升免疫力【附按穴位置圖】

頭痛、咽喉痛、流鼻水、咳嗽 按四穴位紓緩【附按穴位置圖】

紓緩喉嚨不適兩茶飲：甘草水、杏仁菊花茶

中醫處方紓緩新冠輕症

中招飲咩湯水好？(港大醫學院中醫藥學院)

中醫遙距診症｜中大中西醫結合醫務中心

中醫遙距診症｜浸大中醫

中醫遙距診症｜東華三院中醫

「送藥到戶」免費服務　為期10周【附查詢電話】

染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】

染疫者在家11項防護措施

照顧染疫兒童5大須知【附5大注意事項】

家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

患者寵物須檢疫？家居檢疫可帶寵物看獸醫？漁護署話你知點做

安全接收包裹8招

3-17歲接種新冠疫苗 潛在副作用一覽

政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

相關字詞﹕新冠疫情 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒 新冠病毒 編輯推介

上 / 下一篇新聞