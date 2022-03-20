3月20日新冠疫情重點一覽【附連結：最新指定診所名單、確診者居住大廈】 (19:28)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（20日）新增14,149宗個案，包括5876宗核酸檢測陽性及8273宗快速檢測陽性呈報；多205名新冠患者在公立醫院離世。政府公布，疫苗通行證第三階段要求打齊3針疫苗將提前一個月至5月31日實施。醫管局稱，青衣社區隔離設施內醫療站由今日起交由私營醫療機構管理，原先派駐的醫管局人員將調派往其他設施工作。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●專家意見
●疫苗接種
疫苗通行證｜打3針要求提早至5月31日實施 滿12歲非康復者打第二針後6個月內須打第三針
逾28.3萬滿70歲長者未打針「調校防疫措施關鍵」 林鄭月娥︰現不會用法律強迫
●隔離檢疫
青衣社區隔離設施醫療站改由私營機構管理 醫管局人員調往其他設施
●社區情況
旺角廣東道新填地街、大埔、黃大仙等多廈污水陽性 政府派快速測試包
●圍封檢測
有公務員不滿助圍封強檢翌晨上班 林鄭月娥︰據說盡量安排佢哋瞓覺 不想做可提出
將軍澳健明邨健曦樓1550人完成檢測 揭70新冠初步陽性、15不確定個案
屯門蝴蝶邨蝶影樓1155人完成檢測 揭191新冠初步陽性、32不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
安心出行
其他
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