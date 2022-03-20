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3月20日新冠疫情重點一覽【附連結：最新指定診所名單、確診者居住大廈】 (19:28)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（20日）新增14,149宗個案，包括5876宗核酸檢測陽性及8273宗快速檢測陽性呈報；多205名新冠患者在公立醫院離世。政府公布，疫苗通行證第三階段要求打齊3針疫苗將提前一個月至5月31日實施。醫管局稱，青衣社區隔離設施內醫療站由今日起交由私營醫療機構管理，原先派駐的醫管局人員將調派往其他設施工作。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增14149陽性　包括5876核酸檢測、8273快測個案

多205患者公院離世　年齡44至104歲

●專家意見

袁國勇料250萬人染疫　倡長者打復必泰疫苗

梁栢賢：疫情高爆發期進行污水檢測浪費資源

●疫苗接種

疫苗通行證｜打3針要求提早至5月31日實施　滿12歲非康復者打第二針後6個月內須打第三針

逾28.3萬滿70歲長者未打針「調校防疫措施關鍵」　林鄭月娥︰現不會用法律強迫

●隔離檢疫

青衣社區隔離設施醫療站改由私營機構管理　醫管局人員調往其他設施

●社區情況

旺角廣東道新填地街、大埔、黃大仙等多廈污水陽性　政府派快速測試包

林鄭月娥︰爭取周一交代社交距離措施中期檢討

●圍封檢測

有公務員不滿助圍封強檢翌晨上班　林鄭月娥︰據說盡量安排佢哋瞓覺　不想做可提出

觀塘安達邨愛達樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

上水彩園邨彩玉樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

深水埗富昌邨富誠樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

觀塘和樂邨恒安樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

葵涌葵盛東邨盛興樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

觀塘順天邨天衡樓1280人完成檢測　揭223新冠初步陽性

將軍澳健明邨健曦樓1550人完成檢測　揭70新冠初步陽性、15不確定個案

屯門蝴蝶邨蝶影樓1155人完成檢測　揭191新冠初步陽性、32不確定個案

屯門寶田邨第三座918人完成檢測　揭46新冠初步陽性

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快速抗原測試陽性結果申報系統

倘申報快測陽性未能下載隔離令　徐樂堅：致電1836119

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

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